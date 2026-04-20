Podatnicy, którzy chcą skorzystać w zeznaniu za 2025 r. z ulgi na termomodernizację domu, muszą pamiętać, że fiskus może zakwestionować znaczną część wydatków na dach. Z wyjaśnień ministra finansów wynika, że urzędnicy wyrzucą z rozliczenia zakup blach i dachówek, odpis przysługuje bowiem tylko na te inwestycje, które są związane z dociepleniem i zabezpieczeniem przed zawilgoceniem, np. nabycie membrany izolującej przed wodą.

Przypomnijmy, że ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu wydatków na ekologiczne ogrzewanie domu od dochodu. Dzięki temu zmniejszamy podstawę opodatkowania i wychodzi nam niższy podatek. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 tys. zł. Z ulgi korzystają zarówno rozliczający się według skali, jak i liniowcy oraz ryczałtowcy (oni pomniejszają przychód).

Ulga termomodernizacyjna: wykaz inwestycji, które można odliczyć

Szczegółowy wykaz wydatków premiowanych odpisem znajdziemy w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju określającym rodzaje materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Od 1 stycznia 2025 r. wynika z niego, że odliczyć można wydatki na usługi docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych, dachów lub fundamentów. Ulga jest też na materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych, dachów oraz fundamentów, wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem.

Wyjaśnienia ministra finansów w sprawie ulgi termomodernizacyjnej

Jak to rozumieć? Nie ma ulgi na pokrycie czy poszycie dachowe, np. blachę i dachówkę – wynika z wyjaśnień ministra finansów (jest to odpowiedź na interpelację poselską nr 15 898). Dlaczego? Bo nie są materiałem izolacyjnym, nie wchodzą też w skład systemu dociepleń. A czy blachę i dachówkę można zaliczyć do materiałów wykorzystywanych na potrzeby wykonania zabezpieczenia przed zawilgoceniem? Minister finansów twierdzi, że nie. „Pokrycie dachowe, czyli dachówka, blacha itp., zasadniczo służy zabezpieczeniu przed czynnikami atmosferycznymi, przenoszeniem części obciążeń i ochroną kolejnych warstw, natomiast ochronie przed zawilgoceniem służą odpowiednie membrany izolujące przed wodą lub parą wodną” – tłumaczy.

Minister przypomina też, że przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest m.in. ulepszenie skutkujące zmniejszeniem zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynków mieszkalnych. Ulgą są objęte inwestycje związane z termomodernizacją budynków, które zapewniają poprawę jakości energetycznej i przyczyniają się do poprawy jakości powietrza. Nie odliczymy natomiast wydatków o charakterze remontowym.

Zmiana interpretacji dotyczących ulgi termomodernizacyjnej

Przypomnijmy, że jeszcze kilka lat temu skarbówka zgadzała się na rozliczenie wydatków na wymianę dachu. Wprawdzie taka inwestycja nie była wymieniona wprost w rozporządzeniu (w brzmieniu obowiązującym do końca 2024 r.), ale fiskus potwierdzał, że można ją uznać za docieplenie przegród budowlanych. Jednak już dwa lata temu szef Krajowej Administracji Skarbowej zaczął zmieniać wcześniejsze, korzystne dla podatników interpretacje. I robi to nadal. W interpretacjach zmieniających podkreśla, że nie można odliczyć wydatków na wymianę dachu, ulga jest tylko na jego docieplenie.

– Uważam, że stanowisko fiskusa kłóci się z ideą ulgi termomodernizacyjnej. Jej celem jest ograniczenie zanieczyszczeń, a przecież, jak wymienimy dach na nowy, to mamy w domu cieplej i mniej palimy w piecu – wskazuje Wojciech Jasiński, doradca podatkowy, menedżer w ATA Tax. Podkreśla, że podejście fiskusa znacznie ogranicza podatkowe korzyści, większość wydatków na wymianę dachu wypada bowiem z ulgi. – Pozostają tylko zakupy materiałów do docieplenia: wełny, pianek, styropianu, membrany oraz koszty samej usługi – tłumaczy Wojciech Jasiński.

Uwaga na nieprawdziwe faktury

Czy restrykcyjne podejście skarbówki spowoduje, że podatnicy wymieniający dach będą brali fakturę na jego docieplenie? – Może być taka pokusa. Faktura na samo docieplenie dachu na pewno jednak wzbudzi podejrzenia urzędników weryfikujących zeznanie. I mogą dokładnie przepytać podatnika, a także wykonawcę. Poza tym taki ogólny zapis na fakturze niewątpliwie utrudni reklamację w razie wad świadczenia, może także być przeszkodą do skorzystania z dofinansowania w ramach jakiegoś ekologicznego programu – wskazuje Wojciech Jasiński.