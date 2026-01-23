Obniżka opłat za abonament RTV? 25 stycznia upływa ważny termin

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są zasady obniżki opłat za abonament RTV?

Do kiedy należy uiścić opłatę, aby skorzystać z promocji?

Jakie kwoty można zaoszczędzić, płacąc za abonament z góry?

Kto jest zobowiązany do płacenia abonamentu RTV, a kto jest zwolniony?

Warunkiem skorzystania z obniżki jest opłacenie abonamentu RTV za okres dłuższy niż miesiąc. Najbardziej skorzystają abonenci, którzy dokonają opłaty za cały rok z góry. Termin mija 25 stycznia 2026 roku.

Promocja na abonament RTV w 2026 r. Wkrótce mija termin

Poczta Polska informuje o możliwości skorzystania ze zniżki w opłatach za abonament RTV. Najkorzystniej jest zapłacić z góry za cały 2026 rok. Można wówczas zaoszczędzić 10 proc. należnej kwoty. Aby skorzystać z promocji trzeba wnieść opłatę do 25 stycznia.

Nie jest to jednak jedyna możliwość uzyskania zniżki. Zaoszczędzić można również płacąc za okres dłuższy niż 1 miesiąc. Abonent może skorzystać z promocji, jeżeli wniesie opłatę z góry do 25. dnia miesiąca.

Ile wynosi abonament RTV w 2026 roku?

Zgodnie z rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 27 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2026 roku abonament wynosi: