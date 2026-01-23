Reklama
Obniżka opłat za abonament RTV? 25 stycznia upływa ważny termin

Z początkiem 2026 roku wysokość abonamentu RTV wzrosła. Jest jednak sposób, by nieco obniżyć opłaty. Poczta Polska przypomina, że abonenci mogą skorzystać z promocji płacąc za cały rok z góry. Ale trzeba zdążyć przed konkretnym terminem.

Publikacja: 23.01.2026 13:52

Abonament RTV może być niższy, ale trzeba pamiętać o terminie

Abonament RTV może być niższy, ale trzeba pamiętać o terminie

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są zasady obniżki opłat za abonament RTV?
  • Do kiedy należy uiścić opłatę, aby skorzystać z promocji?
  • Jakie kwoty można zaoszczędzić, płacąc za abonament z góry?
  • Kto jest zobowiązany do płacenia abonamentu RTV, a kto jest zwolniony?

Warunkiem skorzystania z obniżki jest opłacenie abonamentu RTV za okres dłuższy niż miesiąc. Najbardziej skorzystają abonenci, którzy dokonają opłaty za cały rok z góry. Termin mija 25 stycznia 2026 roku.

Promocja na abonament RTV w 2026 r. Wkrótce mija termin

Poczta Polska informuje o możliwości skorzystania ze zniżki w opłatach za abonament RTV. Najkorzystniej jest zapłacić z góry za cały 2026 rok. Można wówczas zaoszczędzić 10 proc. należnej kwoty. Aby skorzystać z promocji trzeba wnieść opłatę do 25 stycznia.

Nie jest to jednak jedyna możliwość uzyskania zniżki. Zaoszczędzić można również płacąc za okres dłuższy niż 1 miesiąc. Abonent może skorzystać z promocji, jeżeli wniesie opłatę z góry do 25. dnia miesiąca.

Ile wynosi abonament RTV w 2026 roku?

Zgodnie z rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 27 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2026 roku abonament wynosi:

  • za radioodbiornik: 9,50 zł za 1 miesiąc, czyli 114 zł za rok
  • za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny: 30,50 zł za 1 miesiąc, czyli 366 za rok

Zniżki na abonament RTV. Ile można zaoszczędzić?

Dokonując opłaty za cały rok z góry do 25 stycznia 2026 roku za odbiornik radiowy zamiast 114 zł zapłacimy o 10 proc. mniej czyli 102,60 zł. Natomiast za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy opłata z 10-procentową zniżką wyniesie 329,40 zł zamiast 366 zł.

Użytkownicy odbiorników mogą również przez cały rok skorzystać ze zniżek za dokonanie opłaty za okres dłuższy niż 1 miesiąc, o ile wniosą opłatę z wyprzedzeniem, czyli w terminie do 25. dnia miesiąca. Im więcej miesięcy opłacimy z góry, tym oszczędność będzie większa.

W przypadku odbiornika radiowego opłaty ze zniżką wyniosą przykładowo:

  • za 2 miesiące – 18,40 zł
  • za 3 miesiące – 27,40 zł
  • za 6 miesięcy – 54,10 zł
  • za 9 miesięcy – 81,50 zł
Za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy opłata ze zniżką wyniesie:

  • za 2 miesiące – 59,20 zł
  • za 3 miesiące – 87,80 zł
  • za 6 miesięcy – 173,80 zł
  • za 9 miesięcy – 261,60 zł

Szczegółowe informacje na temat zniżek dostępne są pod adresem: rtv.poczta-polska.pl.

Kto ma obowiązek płacić abonament RTV? Są wyjątki

Większość posiadaczy działającego radia lub telewizora jest zobowiązanych do rejestracji odbiornika i płacenia abonamentu RTV. Radio lub telewizor należy zarejestrować w ciągu 14 dni. Osoby fizyczne pozostające w tym samym gospodarstwie domowym uiszczają tylko jedną opłatę abonamentową, niezależnie od liczby posiadanych odbiorników.

Natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do wnoszenia opłaty abonamentowej za każdy posiadany odbiornik telewizyjny i radiofoniczny, w tym również za odbiorniki w samochodach służbowych.

Wyjątkiem są osoby uprawnione do zwolnienia z opłat. Należą do nich osoby:

  • które ukończyły 75 lat
  • powyżej 60. roku życia, których emerytura nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia
  • z orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej
  • z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy
  • z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • z orzeczeniem o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym
  • otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną
  • niesłyszące, niewidome
  • posiadające status bezrobotnego
  • posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego
  • inwalidzi wojenni i wojskowi

Osoby powyżej 75. roku życia, posiadające zarejestrowany odbiornik są zwolnione z opłat z mocy prawa. Pozostali muszą przedstawić w placówce pocztowej dokumentację potwierdzającą uprawnienia.

Kary za brak opłat abonamentowych. Ile wynoszą w 2026 r.?

Osobom, które nie zapłaciły abonamentu RTV, grozi kara finansowa. Opłata za używanie niezarejestrowanego odbiornika stanowi trzydziestokrotność miesięcznego abonamentu. W 2026 roku będzie to kwota 285 zł za radio i 915 zł za telewizor lub radio i telewizora.

Kontrole prowadzi Poczta Polska. Uprawnieni pracownicy mogą za naszą zgodą i po okazaniu upoważnienia sprawdzić, czy posiadamy radio lub telewizor. Kontrola taka musi wykazać zdolność odbiornika do odbioru programu telewizyjnego lub radiowego.

Źródło: rp.pl

