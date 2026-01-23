Obniżka opłat za abonament RTV? 25 stycznia upływa ważny termin

Aktualizacja: 23.01.2026 14:34 Publikacja: 23.01.2026 13:52
Abonament RTV może być niższy, ale trzeba pamiętać o terminie
Foto: Adobe Stock
Warunkiem skorzystania z obniżki jest opłacenie abonamentu RTV za okres dłuższy niż miesiąc. Najbardziej skorzystają abonenci, którzy dokonają opłaty za cały rok z góry. Termin mija 25 stycznia 2026 roku.
Poczta Polska informuje o możliwości skorzystania ze zniżki w opłatach za abonament RTV. Najkorzystniej jest zapłacić z góry za cały 2026 rok. Można wówczas zaoszczędzić 10 proc. należnej kwoty. Aby skorzystać z promocji trzeba wnieść opłatę do 25 stycznia.
Nie jest to jednak jedyna możliwość uzyskania zniżki. Zaoszczędzić można również płacąc za okres dłuższy niż 1 miesiąc. Abonent może skorzystać z promocji, jeżeli wniesie opłatę z góry do 25. dnia miesiąca.
Zgodnie z rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 27 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2026 roku abonament wynosi:
Czytaj więcej
Z początkiem 2026 roku zmieniła się wysokość abonamentu RTV. Za posiadanie odbiornika radiowego l...
Dokonując opłaty za cały rok z góry do 25 stycznia 2026 roku za odbiornik radiowy zamiast 114 zł zapłacimy o 10 proc. mniej czyli 102,60 zł. Natomiast za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy opłata z 10-procentową zniżką wyniesie 329,40 zł zamiast 366 zł.
Użytkownicy odbiorników mogą również przez cały rok skorzystać ze zniżek za dokonanie opłaty za okres dłuższy niż 1 miesiąc, o ile wniosą opłatę z wyprzedzeniem, czyli w terminie do 25. dnia miesiąca. Im więcej miesięcy opłacimy z góry, tym oszczędność będzie większa.
W przypadku odbiornika radiowego opłaty ze zniżką wyniosą przykładowo:
Za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy opłata ze zniżką wyniesie:
Szczegółowe informacje na temat zniżek dostępne są pod adresem: rtv.poczta-polska.pl.
Czytaj więcej
W Polsce w ubiegłym roku spadła liczba gospodarstw domowych oglądających nie tylko tradycyjną tel...
Większość posiadaczy działającego radia lub telewizora jest zobowiązanych do rejestracji odbiornika i płacenia abonamentu RTV. Radio lub telewizor należy zarejestrować w ciągu 14 dni. Osoby fizyczne pozostające w tym samym gospodarstwie domowym uiszczają tylko jedną opłatę abonamentową, niezależnie od liczby posiadanych odbiorników.
Natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do wnoszenia opłaty abonamentowej za każdy posiadany odbiornik telewizyjny i radiofoniczny, w tym również za odbiorniki w samochodach służbowych.
Wyjątkiem są osoby uprawnione do zwolnienia z opłat. Należą do nich osoby:
Osoby powyżej 75. roku życia, posiadające zarejestrowany odbiornik są zwolnione z opłat z mocy prawa. Pozostali muszą przedstawić w placówce pocztowej dokumentację potwierdzającą uprawnienia.
Osobom, które nie zapłaciły abonamentu RTV, grozi kara finansowa. Opłata za używanie niezarejestrowanego odbiornika stanowi trzydziestokrotność miesięcznego abonamentu. W 2026 roku będzie to kwota 285 zł za radio i 915 zł za telewizor lub radio i telewizora.
Kontrole prowadzi Poczta Polska. Uprawnieni pracownicy mogą za naszą zgodą i po okazaniu upoważnienia sprawdzić, czy posiadamy radio lub telewizor. Kontrola taka musi wykazać zdolność odbiornika do odbioru programu telewizyjnego lub radiowego.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Przedsiębiorcy mogą skorzystać z bezpłatnych narzędzi do wystawiania i odbierania faktur w KSeF. Ministerstwo Fi...
Niedopuszczalna ingerencja, skandaliczne wydarzenia, próba zastraszenia sędziów – tymi słowami Pierwsza prezes S...
Spółdzielnia mieszkaniowa naruszyła RODO instalując kamery w śmietnikach. W tym przypadku jej interes w przestrz...
- Wprowadzamy zasady, które nie są dziś określone: ubiór, który szanuje normy społeczne i bezpieczeństwa - powie...
Przy rozgraniczaniu sąsiednich działek, gdy granica jest sporna stary płot drewniany może być ważniejszy niż gra...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas