Korzystając z niesłabnącego popytu w poniedziałek krajowe indeksy bez większego wysiłku wspięły się na nowe szczyty hossy. WIG20 poszybował w górę o niemal 2,2 proc., pokonując wyraźnie barierę 3700 pkt. Z kolei WIG po zwyżce o 2 proc. dotarł prawie do 138 tys. pkt., poprawiając rekord wszech czasów z poprzedniej sesji. Popyt w Warszawie wspierały pozytywne nastroje na pozostałych rynkach akcji. Kupujący zdominowali handel zarówno na azjatyckich, jak i europejskich rynkach akcji. Perspektywa wygaszenia konfliktu na Bliskim Wschodzie sprawiła, że inwestorzy nabrali większej ochoty na ryzykowne aktywa. Negocjacje USA z Iranem w sprawie zakończenia wojny posunęły się naprzód, choć żadne formalne porozumienie nie zostało jeszcze zawarte. Jednak działania zmierzające do dalszej deeskalacji zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez rynki. Jednocześnie nastąpił wyraźny zwrot na rynku ropy w oczekiwaniu na zniesienie blokady cieśniny Ormuz. Cena baryłki poszybowała w dół.

Efektowne zwyżki PGE, Tauronu i LPP

Na krajowym rynku akcji dobrą passę kontynuowały spółki z segmentu WIG20. Zwyżkom przewodziły walory koncernów energetycznych PGE i Tauronu. Wróciły do łask po zeszłotygodniowej korekcie, notując najbardziej okazałe zwyżki w indeksie WIG20, przekraczające 5 proc. Kroku próbowało im dotrzymywać drożejące niemal równie efektownie LPP. Chętnych nie zabrakło na papiery KGHM, wspierane rosnącymi cenami miedzi na świecie. Na celowniku kupujących znalazły się także banki, z których aż trzy wyznaczyły nowe historyczne szczyty notowań. Zwyżki ominęły jedynie CD Projekt, Orlen i Modivo, których akcje finiszowały minimalnie pod kreską.

Na celowniku znalazły się też spółki z szerokiego rynku, choć tutaj przewaga popytu nie była już tak zauważalna. Zdecydowanie lepiej wypadły średniaki z segmentu mWIG40, gdzie najefektowniej drożały papiery JSW i Grupy Azoty. Dla samego indeksu była to już trzecia sesja z rzędu, na której zanotował rekord.