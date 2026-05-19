Ze sprawozdania finansowego, podpisanego w lutym przez posła Marcina Romanowskiego, wynika, że na działalność biura poselskiego wydał on w 2025 roku ponad 280 tys. zł. Kancelaria Sejmu przekazała pieniądze na utrzymanie biura poselskiego pomimo faktu, że od grudnia 2024 roku Romanowski przebywa stale za granicą – najpierw na Węgrzech, a teraz prawdopodobnie w Stanach Zjednoczonych.

„Długotrwałe przebywanie posła za granicą, w obowiązującym stanie prawnym nie są przesłankami do wstrzymania wypłaty ryczałtu na prowadzenie biura poselskiego” – przekazała Kancelaria Sejmu, cytowana przez „Fakt”.

Do sprawozdania biura poselskiego Romanowskiego dotarł portal jakglosuja.pl. Wynika z niego, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku na prowadzenie biura polityka PiS przeznaczone zostało 279 720 zł. Do tego doszła kwota 8057,12 zł, niewykorzystana w poprzednim okresie sprawozdawczym, co łącznie daje 287 777,12 zł do wykorzystania w 2025 roku. Z tej kwoty, jak wynika ze sprawozdania, niewykorzystane zostało 6 337,19 zł

– daje to więc liczbę 281 439,93 zł, przeznaczonych na roczną działalność biura poselskiego Romanowskiego.

Sprawozdanie sporządzone zostało pod koniec stycznia 2026 roku w Biłgoraju, gdzie mieści się biuro Romanowskiego. Sam polityk podpisał je elektronicznie w pierwszych dniach lutego tego roku. Tego samego dnia sprawozdanie wpłynęło do Wydziału ds. Biur Poselskich.

„Obowiązujące przepisy rangi ustawowej (art. 23 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora) nakłada na każdego posła obowiązek utworzenia biura poselskiego. Z obowiązkiem tym powiązane jest uprawnienie do otrzymywania środków na pokrycie kosztów jego funkcjonowania (tzw. ryczałt na funkcjonowanie biura)” – przekazała cytowana przez „Fakt” Kancelaria Sejmu.

Utrzymanie biura poselskiego Marcina Romanowskiego. Co się na nie składa?

Pamiętać trzeba, że na działalność biura poselskiego składa się cały szereg wydatków. Najwięcej, bo 191 325,70 zł przeznaczono w tym wypadku na wynagrodzenia dla pracowników biura, zatrudnionych na umowę o pracę (dla tych zatrudnionych na podstawie innych umów przeznaczono w sumie 14 tys. zł). Pozostałe wydatki to m.in. roczny wynajem lokalu biura poselskiego z opłatami za czynsz, prąd, gaz, wodę, wywóz śmieci, podatek i opłaty lokalne (łącznie 41 581,81 zł), a także koszty: obsługi rachunkowo-księgowej biura (12 561,09 zł), utworzenia oraz obsługi strony internetowej biura (12 360,71 zł), zakupu materiałów biurowych, prasy i środków BHP (3 325,10 zł), zakupu wyposażenia biura (1 665,03 zł), kwiatów i wiązanek (1 040,00 zł) czy artykułów spożywczych (1 678,68 zł).

Gdzie jest Marcin Romanowski?

Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, w grudniu 2024 roku węgierskie władze udzieliły Marcinowi Romanowskiemu ochrony międzynarodowej. Po wyborach na Węgrzech, polityk PiS przeniósł się – wraz ze Zbigniewem Ziobro – do Stanów Zjednoczonych, gdzie przebywa na ten moment. Prokuratura zarzuca mu nieprawidłowości w dysponowaniu środkami z Funduszu Sprawiedliwości, mowa o łącznie 11 przestępstwach. W listopadzie ubiegłego roku prokuratura unieważniła dwa paszporty polityka. W grudniu 2025 roku warszawski sąd okręgowy uchylił jednak Europejski Nakaz Aresztowania wobec niego. Od momentu swojego wyjazdu w grudniu 2024 roku, Romanowski nie przebywał w Polsce i w swoim biurze poselskim.