A co, jeśliby go złapano i zamknięto w areszcie? Przecież stamtąd też nie będzie mógł wykonywać poselskich obowiązków...

Taki przepadek już mieliśmy i są podstawy do ograniczenia uprawnień finansowych posła. Pozbawić mandatu jednak może jedynie prawomocny wyrok. Do tego czasu będzie on więc faktycznie niewykonywany, ale nie będzie można go ponownie obsadzić. Chyba, że sam poseł zrzeknie się mandatu. Nie ma też mowy o „zawieszeniu mandatu”. W państwach demokratycznych nie stosuje się takich środków, bo to by naruszało konstrukcję mandatu wolnego. Nie byłby to jednak pierwszy przypadek, gdy parlamentarzysta zostaje aresztowany. Nikt jednak faktycznie nie spodziewał się ucieczki i ukrywania się. Nie można tu mówić o „obywatelskim nieposłuszeństwie” bo ono działa dokładnie odwrotnie. Ktoś, kto je stosuje nie uchyla się przed karą, a często nawet sam stawia się do jej odbycia.