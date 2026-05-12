Jak wyszkolić doradcę podatkowego, by był godny zaufania klientów? Jeszcze do niedawna w samorządzie doradców podatkowych dyskutowano o pomyśle wprowadzenia obowiązkowych szkoleń przed egzaminem zawodowym. Miały one przypominać aplikację zawodową, jaką odbywają obowiązkowo kandydaci do zawodów prawniczych. Jednak zjazd doradców w styczniu odrzucił tę koncepcję. Samorząd ma za to nową koncepcję: zintensyfikować szkolenia w relacjach mistrz–uczeń już po egzaminie zawodowym. Nowym pomysłom na zawodowe szkolenia była poświęcona debata, zorganizowana w Warszawie 11 maja, towarzysząca obchodom 30-lecia zawodu doradcy podatkowego.

Aplikacja niewłaściwa dla ekonomisty czy informatyka

Problem jest poważny, bo sam egzamin zawodowy czy nawet praktyki zawodowe w dotychczasowej formie nie dają świeżo upieczonemu doradcy praktycznych umiejętności. Natomiast jak zauważa Katarzyna Knawa, wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych, pomysł aplikacji upadł m.in. z tej przyczyny, że doradcami podatkowymi, w odróżnieniu od adwokatów czy radców prawnych, są bowiem nie tylko prawnicy.

– To często osoby z wykształceniem ekonomicznym czy informatycznym, które świetnie się sprawdzą jako eksperci od cen transferowych, czy też od zastosowania technologii w rozliczeniach podatkowych. Jednak przy takiej różnorodności wykształcenia i zadań, jakie podejmują doradcy podatkowi, trudno byłoby organizować jednolitą aplikację – tłumaczy Katarzyna Knawa.

Czy rolę takiej aplikacji mogłyby spełniać specjalistyczne kierunki studiów obejmujące wiedzę o podatkach? Kilka uczelni w kraju już takie studia organizuje. Jedna z nich to Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wykładający na nim prof. Wojciech Morawski uważa jednak, że przekształcenie takich teoretycznych studiów w praktyczną aplikację byłoby ambitnym zadaniem, choćby ze względu na słabe wynagrodzenia pracowników naukowych.

– Musimy się zresztą przyzwyczaić do tego, że ogólnie zainteresowanie studiami będzie malało. Młodzi ludzie nie widzą sensu w studiowaniu, skoro całą potrzebną wiedzę czerpią z narzędzi sztucznej inteligencji – uważa prof. Morawski.

Jednak nawet jeśli młodzi absolwenci specjalistycznych studiów wiedzą sporo o podatkach, to często nie potrafią o nich rozmawiać i wyjaśniać ich zawiłości. – A to przecież podstawowa umiejętność w relacjach z klientami – przypomina Katarzyna Smoleń, członkini zarządu Mazowieckiego Oddziału KRDP. Jak wspomina, młodzi doradcy podatkowi są często zdani na naukę metodą prób i błędów, a tego dałoby się uniknąć, gdyby mogli liczyć na fachowe i zorganizowane wsparcie.

Błędy doradców przekładają się na składkę OC

– Błędy doradców przekładają się na odszkodowania od ubezpieczycieli, którym płacimy obowiązkową składkę OC, co z kolei wpływa na wysokość składki – tłumaczy Katarzyna Knawa. I ujawnia, że samorząd ma pomysł na zapobieganie tym błędom. Ma to być rozwinięcie programu dzielenia się doświadczeniem przez bardziej doświadczonych doradców z młodszymi kolegami i koleżankami. Taka relacja uczeń–mistrz wprawdzie nie jest niczym nowym, ale władzom samorządu zależy, by rozwinąć to w szerszy program, modnie nazywany mentoringiem.

KRDP chce wypracować program takich szkoleń dla najmłodszych doradców. Jak zapowiada Joanna Krzemińska, członkini KRDP, wiceprzewodnicząca komisji rozwoju zawodowego i szkoleń, w ciągu obecnej czteroletniej kadencji rady będą określone obszary takiego kształcenia, mentorzy zostaną nauczeni, jak mają swoją wiedzę przekazywać.

– Będziemy przy tym otwarci na głos młodych doradców, bo to oni sami często najlepiej wiedzą, jakich praktycznych umiejętności im brakuje – obiecuje Joanna Krzemińska. Wyjaśnia, że będzie tu chodziło przede wszystkim o praktyczną wiedzę dotyczącą identyfikacji potrzeb klienta, zarządzania czasem i projektami czy też najczęstszych błędów przy formułowaniu pism do urzędów i sądów. – Tego nie dają dzisiejsze praktyki zawodowe, realizowane często jedynie jako przychodzenie do kancelarii raz w tygodniu – uważa Krzemińska.