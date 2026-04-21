Na rozprawach sądowych, które będą się odbywały od 1 stycznia 2027 r., doradcy podatkowi będą używali togi jako stroju urzędowego. Tak przewiduje uchwalona 4 grudnia ubiegłego roku nowela do ustawy o doradztwie podatkowym. Minister sprawiedliwości ogłosił już projekt rozporządzenia, które ureguluje, jak ma wyglądać ta toga.

Przód togi doradcy podatkowego Foto: materiał prasowy/Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

Tył togi doradcy podatkowego Foto: materiał prasowy/Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

Toga dla doradców podatkowych

Według załącznika do rozporządzenia, „przy kołnierzu togi jest wszyty żabot z jedwabiu lub tkaniny jedwabnopodobnej w kolorze miodowym”. Zaproponowany przez MS kolor jest przy tym bliższy dość ciemnemu miodowi gryczanemu niż np. jasnemu akacjowemu.

To kolor, który uzyskał najwięcej preferencji w ankiecie przeprowadzonej przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych kilka miesięcy temu. Wówczas ok. 70 proc. ankietowanych doradców opowiedziało się za wyborem złotego lub miodowego koloru żabotu. Kolejno 39,1 proc. chciało koloru złotego, 31,6 proc. koloru miodowego, 16,4 proc. koloru pomarańczowego, a jasnego brązu 8,8 proc.

Jak zaznacza MS w uzasadnieniu projektu, kolor miodowy „umożliwia czytelne odróżnienie doradców podatkowych, zapobiegając pomyłkom w zakresie identyfikacji przedstawicieli tej grupy zawodowej”. Według projektodawcy, ta barwa jest „stonowana i elegancka”, a przy tym „odpowiednio wyrazista, by pełnić funkcję identyfikacyjną”. Wygląd nowej togi jest według ministerstwa „adekwatny do powagi sądu”.

Jaka toga dla doradcy podatkowego. Dyskusja trwa od 12 lat

Wydanie tego rozporządzenia będzie zwieńczeniem trwającej od 12 lat dyskusji dotyczącą togi dla doradców podatkowych. Postulat określenia takiego stroju urzędowego dla doradców reprezentujących klientów w sądach wysunął zjazd samorządu doradców, który odbył się w styczniu 2014 r. Wówczas w środowisku doradców rozważano szary kolor żabotu. Jednak znaczna część środowiska była wówczas przeciwna upodabnianiu zawodu doradcy do zawodów prawniczych – także poprzez strój do noszenia w sądzie. Wielu doradców podatkowych prowadzi bowiem jedynie biura rachunkowe i nie zajmuje się reprezentacją swoich klientów w postępowaniach podatkowych.

Samorząd doradców podatkowych, liczący ponad 9 tys. członków, obchodzi w tym roku 30-lecie istnienia.