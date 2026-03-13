Ogród porządki
Czy można palić liście na własnej działce? Przepisy są jasne
Przepisy w tym zakresie regulują przede wszystkim Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a także regulamin ROD.
W kontekście spalania liści i gałęzi na działkach i w ogrodach istotne są dwa artykuły wspomnianej Ustawy o odpadach.
Pierwszym z nich, jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, jest art. 30 zakazujący przetwarzania, w tym także spalania, odpadów poza przeznaczonymi do tego instalacjami i urządzeniami. Drugim ważnym artykułem jest art. 31 pkt. 7, zgodnie z którym „Dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania”.
Artykuł ten jeszcze do niedawna umożliwiał zgodne z prawem spalanie liści i gałęzi na własnej działce, ponieważ nie były one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. Jednak wraz z objęciem wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązkiem prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, spalanie liści i gałęzi na własnej działce jest zabronione.
W związku z tym, że spalanie liści, gałęzi i innych odpadów roślinnych jest zabronione, za nieprzestrzeganie przepisów grożą kary. Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, właściciele nieruchomości łamiący w tym zakresie prawo mogą zostać ukarani na podstawie art. 144 Kodeksu cywilnego dotyczącego granic dopuszczalności immisji: „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”.
Za złamanie zakazu palenia liści i gałęzi na własnej działce grozi mandat do 500 zł.
Istnieje kilka sposobów, aby zgodnie z prawem pozbyć się odpadów roślinnych, a więc liści, gałęzi czy trawy. Odpady te można:
Problem starych liści i połamanych gałęzi w dużej mierze dotyczy też osób użytkujących działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Czy tam można palić liście i gałęzie?
Okazuje się, że zakaz palenia liści i gałęzi obejmuje również tereny ROD. Działkowicze muszą podporządkować się nie tylko wspomnianym wcześniej przepisom związanym z gospodarowaniem odpadami, lecz także tym obowiązującym na ROD. Mowa tu o regulaminie ROD uchwalonym 28 czerwca 2018 r., a obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z par. 68 pkt. 5 zabronione jest spalanie na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych.
W jaki sposób więc działkowcy mają pozbyć się tego rodzaju odpadów? PZD na swojej stronie internetowej przedstawił w tym zakresie porady. Zaleca:
