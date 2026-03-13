Czy można palić liście na działce? Oto aktualne przepisy

Zbliżająca się wiosna to doskonała okazja do porządków w ogrodach i na działkach. Po zimie zazwyczaj pozostaje w nich dużo odpadów roślinnych, takich jak stare liście czy obcięte gałęzie. Czy można palić liście na swojej działce? A jak wygląda sytuacja w przypadku ROD?

Czy można palić liście na własnej działce? Przepisy są jasne

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie akty prawne regulują kwestię spalania odpadów roślinnych na działkach prywatnych i w Rodzinnych Ogrodach Działkowych?
  • W jaki sposób obowiązek selektywnej zbiórki odpadów wpłynął na możliwość spalania pozostałości roślinnych?
  • Jakie konsekwencje prawne grożą za nieprzestrzeganie aktualnych przepisów dotyczących utylizacji liści i gałęzi?
  • Czy istnieją różnice w zasadach postępowania z biomasą na działkach prywatnych i tych zrzeszonych w ROD?
  • Jakie są dopuszczalne i rekomendowane metody pozbywania się odpadów roślinnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami?

Przepisy w tym zakresie regulują przede wszystkim Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a także regulamin ROD.

Palenie liści i gałęzi na swojej działce. Co mówią przepisy?

W kontekście spalania liści i gałęzi na działkach i w ogrodach istotne są dwa artykuły wspomnianej Ustawy o odpadach.

Pierwszym z nich, jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, jest art. 30 zakazujący przetwarzania, w tym także spalania, odpadów poza przeznaczonymi do tego instalacjami i urządzeniami. Drugim ważnym artykułem jest art. 31 pkt. 7, zgodnie z którym „Dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania”.

Artykuł ten jeszcze do niedawna umożliwiał zgodne z prawem spalanie liści i gałęzi na własnej działce, ponieważ nie były one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. Jednak wraz z objęciem wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązkiem prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, spalanie liści i gałęzi na własnej działce jest zabronione.

Co grozi za palenie liści i gałęzi na swojej działce?

W związku z tym, że spalanie liści, gałęzi i innych odpadów roślinnych jest zabronione, za nieprzestrzeganie przepisów grożą kary. Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, właściciele nieruchomości łamiący w tym zakresie prawo mogą zostać ukarani na podstawie art. 144 Kodeksu cywilnego dotyczącego granic dopuszczalności immisji: „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”.

Za złamanie zakazu palenia liści i gałęzi na własnej działce grozi mandat do 500 zł.

Co zrobić z liśćmi i gałęziami na działce?

Istnieje kilka sposobów, aby zgodnie z prawem pozbyć się odpadów roślinnych, a więc liści, gałęzi czy trawy. Odpady te można:

  • kompostować;
  • zawieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – punkt taki powinien działać na terenie każdej gminy i przyjmować odpady nieodpłatnie;
  • skorzystać z organizowanych przez niektóre gminy odbiorów odpadów zielonych bezpośrednio z nieruchomości – zbiórki takie są najczęściej organizowane cyklicznie, a informacje o nich podają samorządy na swoich stronach internetowych.
Czy na działkach ROD można palić liście i gałęzie?

Problem starych liści i połamanych gałęzi w dużej mierze dotyczy też osób użytkujących działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Czy tam można palić liście i gałęzie?

Okazuje się, że zakaz palenia liści i gałęzi obejmuje również tereny ROD. Działkowicze muszą podporządkować się nie tylko wspomnianym wcześniej przepisom związanym z gospodarowaniem odpadami, lecz także tym obowiązującym na ROD. Mowa tu o regulaminie ROD uchwalonym 28 czerwca 2018 r., a obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z par. 68 pkt. 5 zabronione jest spalanie na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych.

W jaki sposób więc działkowcy mają pozbyć się tego rodzaju odpadów? PZD na swojej stronie internetowej przedstawił w tym zakresie porady. Zaleca:

  • kompostowanie lub umieszczane w specjalnych pojemnikach na odpady zielone (w przypadku odpadów nienadających się do kompostowania) – PZD przypomina, że zgodnie z regulaminem ROD, każdy działkowiec zobowiązany jest posiadać na swojej działce kompostownik;
  • zakopywanie resztek roślinnych (np. liści) zakażonych chorobami – tych nie zaleca się kompostować;
  • oddawanie do PSZOK;
  • rozdrobnianie i wykorzystanie odpadów jako ściółki pod rośliny – tę metodę można stosować w przypadku takich odpadów jak np. grubsze gałęzie.

