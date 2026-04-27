- Wybudowaliśmy z mężem dom jednorodzinny i już w nim mieszkamy od roku. Niedawno straż gminna postraszyła nas mandatem za to, że na budynku i ogrodzeniu posesji nie ma tabliczki z numerem i nazwą ulicy. A my czekamy z zamontowaniem podświetlanej tablicy, bo dopiero w tym roku będziemy kłaść elewację. Czy można nas ukarać? - pyta czytelniczka.

Niestety – tak. Obowiązek oznakowania posesji tablicą z numerem porządkowym wynika z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i spoczywa na właścicielu lub zarządcy posesji. Brak odpowiedniego oznaczenia porządkowego budynku stanowi wykroczenie. Sprawca podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany.

Tabliczka musi być widoczna z drogi

Jak wynika z art. 47b ustawy, właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu – na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu tabliczki z numerem porządkowym. Na realizację tego obowiązku mają 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru budynku.

Z kolei o tym, czy na tabliczce ma być nazwa ulicy, decyduje rada gminy. Może ona, w drodze uchwały, wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce nie tylko nazwy ulicy czy placu, ale nawet nazwy miejscowości lub dzielnicy, osiedla czy zespołu urbanistycznego.

Tabliczka musi być widoczna z drogi. Jeśli więc dom jest usytuowany w głębi ogrodzonej nieruchomości, to tabliczka adresowa powinna zawisnąć na ogrodzeniu. Natomiast nie musi już być oświetlona – przepis, który przewidywał karę za niedopełnienie obowiązku oświetlenia tabliczki zniknął z kodeksu wykroczeń w 2023 r.

Skąd wziąć tabliczkę? Trzeba kupić. Sklepy, które oferują tablice adresowe można znaleźć w internecie. Warto przy tym pamiętać, że w wielu miejscowościach wprowadzono jednolity system wzorów oznakowania, który określa, z jakich materiałów ma być wykonana tablica, jaki ma mieć kolory i jakie powinna zawierać informacje. Niektóre gminy wydają właścicielom posesji dokumentację techniczną dla tablic adresowych, z którą można udać się do sklepu.