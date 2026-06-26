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W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
W Gdańsku ruszyła Ukraine Recovery Conference z udziałem przedstawicieli kilkudziesięciu państw i największych instytucji finansowych. Premier Ukrainy Julia Swyrydenko zapowiedziała podpisanie około 160 umów inwestycyjnych o wartości 10 mld dolarów. BGK dołączył do Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy Ukrainy, deklarując inwestycję 15 mln euro. Rosnące zainteresowanie inwestorów pokazuje, że biznes przygotowuje się do powojennej odbudowy kraju, choć nadal kluczowym wyzwaniem pozostaje bezpieczeństwo inwestycji.
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Ponad 160 umów o wartości 10 mld euro, pierwsze miliardy z unijnej pożyczki i kolejne środki na produkcję dronów – tak mają wyglądać najbliższe dwa...
Jak opisuje „Rzeczpospolita”, trwają prace nad mechanizmem kontroli technologii wykorzystywanych przez administrację publiczną. Celem jest ograniczenie zależności od zagranicznych dostawców kluczowych rozwiązań cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja, oprogramowanie czy infrastruktura IT. Eksperci podkreślają, że przy wyborze dostawców coraz większe znaczenie będzie miało również prawo, któremu podlegają zagraniczne firmy.
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Rząd pracuje nad mechanizmem kontroli technologii kupowanych przez państwo, który ma ograniczyć ryzyko uzależnienia cyfrowego od globalnych dostawc...
Pro
Apple zapowiedziało wzrost cen MacBooków i iPadów z powodu rosnących kosztów pamięci masowych. W zależności od modelu podwyżki wyniosą od 150 do nawet 400 dolarów. To kolejny sygnał, że presja kosztowa nadal wpływa na rynek elektroniki użytkowej.
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Fani sprzętów z logo nagryzionego jabłka od czwartku muszą głębiej sięgać do kieszeni. Gigant z Cupertino skokowo podniósł ceny urządzeń. Powód? Be...
Coraz większe wydatki na rozwój sztucznej inteligencji zaczynają budzić obawy inwestorów. Akcje największych spółek technologicznych, takich jak Microsoft, Apple, Meta czy Alphabet, pozostają pod presją. Rynek coraz częściej oczekuje nie tylko wysokich inwestycji w AI, ale także wyraźnych zysków z ich komercjalizacji.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
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