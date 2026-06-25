Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy (The Ukraine Recovery Conference URC 2026). Wystawa fotograficzna pt. „Ukraine in Focus”
Głównym tematem Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference – URC 2026) jest międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa. Swyrydenko przewodzi ukraińskiej delegacji; pierwotnie na jej czele miał stanąć prezydent Wołodymyr Zełenski.
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– W ciągu kolejnych dwóch dni tej konferencji oczekujemy podpisania ponad 160 umów o wartości 10 mld euro. Będą one realizowane w wielu wymiarach – od rozwoju regionalnego po rozwój biznesu – oświadczyła premierka Ukrainy.
Szefowa rządu odniosła się także do pierwszego tzw. klastra negocjacyjnego, który Bruksela otworzyła 15 czerwca z Kijowem i Kiszyniowem. Nastąpiło to cztery lata po nadaniu Ukrainie i Mołdawii przez Unię Europejską statusu państw kandydujących, co połączyło ich procesy akcesyjne. Dwa lata temu rozpoczęły się formalne negocjacje akcesyjne UE z Ukrainą i Mołdawią.
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– Bardzo chciałabym podziękować wszystkim obecnym na tej sali, którzy się do tego przyczynili – powiedziała Swyrydenko.
W swoim wystąpieniu poinformowała również, że jeszcze w tym tygodniu ogłoszone zostaną pierwsze środki z unijnej pożyczki o wartości 90 mld euro, której Bruksela udzieliła Kijowowi w tym roku.
Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która również uczestniczy w gdańskiej konferencji, ogłosiła w czwartek, że jeszcze tego dnia do Ukrainy trafi pierwsza płatność z tej pożyczki w wysokości 3,2 mld euro.
– W najbliższych dniach rozpocznie się także wypłata środków z puli 6 mld euro przeznaczonych na produkcję dronów – dodała.
Według Swyrydenko środki te pomogą wzmocnić ukraińską obronność, utrzymać stabilność makroekonomiczną i odbudować system energetyczny przed kolejnym sezonem grzewczym. Szefowa ukraińskiego rządu nawiązała w ten sposób do rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, która minionej zimy była celem zmasowanych ostrzałów.
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Tegoroczna konferencja URC odbywa się 25 i 26 czerwca. Po raz pierwszy gospodarzem wydarzenia jest Polska, a sama konferencja jest już piątą edycją spotkania organizowanego od początku pełnoskalowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Poprzednie szczyty odbyły się w Rome, London, Berlin i Lugano.
Spotkanie URC 2026 zgromadziło przedstawicieli rządów, instytucji finansowych i sektora prywatnego, którzy chcą uczestniczyć w odbudowie ukraińskiej infrastruktury, energetyki i gospodarki.
Oprócz Swyrydenko Ukrainę reprezentują m.in. minister energetyki Denys Szmyhal, wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Taras Kaczka, a także przedstawiciele resortów obrony i spraw zagranicznych. Na czele polskiej delegacji stoi premier Donald Tusk, a w jej skład wchodzą również m.in. szef dyplomacji, wicepremier Radosław Sikorski, oraz minister energii Miłosz Motyka. Oprócz von der Leyen instytucje unijne reprezentuje także komisarz ds. rozszerzenia Marta Kos.
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