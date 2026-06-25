Poinformował o tym na swoim portalu Andrij Sadowyj – mer Lwowa. „Dziś podczas Dnia Odporności Lwowa w Gdańsku podpisaliśmy sześć ważnych umów z partnerami międzynarodowymi”. Mer podkreślił, że umowy są wynikiem wcześniejszych spotkań i negocjacji.

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Podpisane umowy dotyczą głównie energetyki. Swedfund wesprze 500 tysiącami euro przygotowanie projektu modernizacji systemu ciepłowniczego Lwowa. Czeska firma AS&HC dostarczy trzy pompy ciepła do lwowskiego szpitala położniczego.

Także wspólne działania z rządem Litwy dały ponad milion euro na doposażenie miejskiego szpitala dziecięcego i na programy edukacyjne Uniwersytetu UNBROKEN.

Izby Czech i Niemiec otwierają biura we Lwowie

Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa podpisała z władzami miasta memorandum o utworzeniu swojego biura we Lwowie, co otwiera niemieckiemu biznesowi drzwi do większego zaangażowania inwestycyjnego w mieście. „Jest to trzecie biuro przyciągające inwestycje do Lwowa, po japońskim i norweskim” – podkreśla mer.

Z kolei Czesko-Ukraińska Izba Przemysłowo-Handlowa uruchamia nowy program edukacyjny w ramach Uniwersytetu UNBROKEN School of Municipal Partnership. Pomoże on stronie ukraińskiej w przyciągnięciu inwestorów i budowaniu partnerstw międzynarodowych.

Francuska firma handlowa TAP Holding planuje rozszerzyć swoją działalność na Ukrainie i otworzyć nowe placówki we Lwowie.

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„A to tylko efekty jednego dnia pracy w Gdańsku. (…) Pomimo wszystkiego, co ostatnio próbowano nam narzucić w przestrzeni publicznej, Polska wita nas serdecznie. Dziękuję Gdańskowi i naszym polskim przyjaciołom za gościnność i możliwość rozmowy tutaj o przyszłości Ukrainy razem ze społecznością międzynarodową” – podkreślił mer Lwowa.