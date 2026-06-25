Lwów otwiera drzwi dla zagranicznych inwestorów. Kontrakty zdobyły firmy z Europy, nie z Polski
Poinformował o tym na swoim portalu Andrij Sadowyj – mer Lwowa. „Dziś podczas Dnia Odporności Lwowa w Gdańsku podpisaliśmy sześć ważnych umów z partnerami międzynarodowymi”. Mer podkreślił, że umowy są wynikiem wcześniejszych spotkań i negocjacji.
Czytaj więcej
Ponad 200 umów i listów intencyjnych zostanie podpisanych na Ukraine Recovery Conferencje w Gdańsku, przyjedzie blisko 70 delegacji państw. Zełensk...
Podpisane umowy dotyczą głównie energetyki. Swedfund wesprze 500 tysiącami euro przygotowanie projektu modernizacji systemu ciepłowniczego Lwowa. Czeska firma AS&HC dostarczy trzy pompy ciepła do lwowskiego szpitala położniczego.
Także wspólne działania z rządem Litwy dały ponad milion euro na doposażenie miejskiego szpitala dziecięcego i na programy edukacyjne Uniwersytetu UNBROKEN.
Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa podpisała z władzami miasta memorandum o utworzeniu swojego biura we Lwowie, co otwiera niemieckiemu biznesowi drzwi do większego zaangażowania inwestycyjnego w mieście. „Jest to trzecie biuro przyciągające inwestycje do Lwowa, po japońskim i norweskim” – podkreśla mer.
Czytaj więcej:
Kluczowe dla firm z Ukrainy są dziś certyfikacja, budowanie lokalnej obecności i zdobywanie zaufania europejskich odbiorców – wynika z raportu Kred...
Pro
Z kolei Czesko-Ukraińska Izba Przemysłowo-Handlowa uruchamia nowy program edukacyjny w ramach Uniwersytetu UNBROKEN School of Municipal Partnership. Pomoże on stronie ukraińskiej w przyciągnięciu inwestorów i budowaniu partnerstw międzynarodowych.
Francuska firma handlowa TAP Holding planuje rozszerzyć swoją działalność na Ukrainie i otworzyć nowe placówki we Lwowie.
Czytaj więcej
Doszło do poważnego kryzysu w naszych relacjach. Dla nas to jednak znacznie bardziej niebezpieczna sytuacja, bo Polska nie ma wojny, a my mamy – mó...
„A to tylko efekty jednego dnia pracy w Gdańsku. (…) Pomimo wszystkiego, co ostatnio próbowano nam narzucić w przestrzeni publicznej, Polska wita nas serdecznie. Dziękuję Gdańskowi i naszym polskim przyjaciołom za gościnność i możliwość rozmowy tutaj o przyszłości Ukrainy razem ze społecznością międzynarodową” – podkreślił mer Lwowa.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas