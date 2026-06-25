Poinformował o tym na swoim portalu Andrij Sadowyj – mer Lwowa. „Dziś podczas Dnia Odporności Lwowa w Gdańsku podpisaliśmy sześć ważnych umów z partnerami międzynarodowymi”. Mer podkreślił, że umowy są wynikiem wcześniejszych spotkań i negocjacji.

Czytaj więcej

Kijów na Ukraine Recovery Conferencje w Gdańsku będzie reprezentowała premier Julia Swyrydenko
Biznes
Ponad 70 państw przyjedzie do Gdańska. Brak Zełenskiego „nie krzyżuje planów”

Podpisane umowy dotyczą głównie energetyki. Swedfund wesprze 500 tysiącami euro przygotowanie projektu modernizacji systemu ciepłowniczego Lwowa. Czeska firma AS&HC dostarczy trzy pompy ciepła do lwowskiego szpitala położniczego.

Także wspólne działania z rządem Litwy dały ponad milion euro na doposażenie miejskiego szpitala dziecięcego i na programy edukacyjne Uniwersytetu UNBROKEN.

Izby Czech i Niemiec otwierają biura we Lwowie

Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa podpisała z władzami miasta memorandum o utworzeniu swojego biura we Lwowie, co otwiera niemieckiemu biznesowi drzwi do większego zaangażowania inwestycyjnego w mieście. „Jest to trzecie biuro przyciągające inwestycje do Lwowa, po japońskim i norweskim” – podkreśla mer.

Czytaj więcej:

Nie tylko odbudowa. Polska bramą do Europy dla ukraińskiego biznesu
Raporty ekonomiczne Nie tylko odbudowa. Polska bramą do Europy dla ukraińskiego biznesu

Pro

Z kolei Czesko-Ukraińska Izba Przemysłowo-Handlowa uruchamia nowy program edukacyjny w ramach Uniwersytetu UNBROKEN School of Municipal Partnership. Pomoże on stronie ukraińskiej w przyciągnięciu inwestorów i budowaniu partnerstw międzynarodowych.

Francuska firma handlowa TAP Holding planuje rozszerzyć swoją działalność na Ukrainie i otworzyć nowe placówki we Lwowie.

Czytaj więcej

13 maja prezydenci Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski rozmawiali jeszcze podczas szczytu Bukareszte
Polityka
Ukraiński polityk: Zełenski powinien się udać do Gdańska

„A to tylko efekty jednego dnia pracy w Gdańsku. (…) Pomimo wszystkiego, co ostatnio próbowano nam narzucić w przestrzeni publicznej, Polska wita nas serdecznie. Dziękuję Gdańskowi i naszym polskim przyjaciołom za gościnność i możliwość rozmowy tutaj o przyszłości Ukrainy razem ze społecznością międzynarodową” – podkreślił mer Lwowa.