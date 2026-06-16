W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Rząd chce odblokować przetargi infrastrukturalne

Lawinowo rosnąca liczba odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej zaczyna paraliżować realizację strategicznych inwestycji infrastrukturalnych. W 2025 r. liczba odwołań sięgnęła niemal 6 tys., wobec niespełna 4 tys. dwa lata wcześniej. Urząd Zamówień Publicznych proponuje radykalne podniesienie opłaty za wniesienie odwołania – z obecnych 20 tys. zł do 150 tys. zł. Celem jest ograniczenie liczby bezzasadnych wniosków i przyspieszenie realizacji inwestycji. Eksperci ostrzegają jednak, że tak wysoka opłata może utrudnić mniejszym firmom dochodzenie swoich praw. Jednocześnie branża podkreśla, że bez usprawnienia procedur Polska może stanąć przed problemem kumulacji inwestycji i gwałtownego wzrostu kosztów realizacji projektów infrastrukturalnych.

Trump grozi Francji cłami na wino

Donald Trump ponownie zaostrza retorykę handlową wobec Europy. Prezydent USA zapowiedział możliwość nałożenia 100-proc. ceł na francuskie wina, jeśli Paryż nie wycofa się z 3-proc. podatku cyfrowego obejmującego m.in. amerykańskie koncerny technologiczne. Potencjalne konsekwencje dla francuskiego sektora winiarskiego byłyby bardzo poważne. Rynek amerykański odpowiada bowiem za około jedną piątą przychodów ze sprzedaży francuskich win. Presja na Francję płynie również z Chin, które regularnie sygnalizują możliwość zaostrzenia polityki handlowej wobec francuskich producentów alkoholu w odpowiedzi na działania Unii Europejskiej wobec Pekinu.

Czytaj więcej Przemysł spożywczy Trzeci fatalny rok dla francuskich eksporterów win. Uratuje ich Mercosur? Eksport francuskich win i wyrobów spirytusowych spadł trzeci rok z rzędu. W branżę biją amerykańskie cła oraz opłaty w Chinach, ale jest dla niej n...

Wielka Brytania zakaże dzieciom korzystania z mediów społecznościowych

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia. Nowe regulacje obejmą nie tylko popularne platformy społecznościowe, ale również wybrane serwisy streamingowe i gamingowe umożliwiające kontakt z nieznajomymi użytkownikami. Brytyjski rząd argumentuje, że celem zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Przepisy mają wejść w życie już na początku przyszłego roku i mogą stać się jednym z najbardziej restrykcyjnych rozwiązań tego typu w Europie.

Kazachstan inwestuje miliardy w sztuczną inteligencję

Kazachstan przyspiesza rozwój sektora nowych technologii. Rząd w Astanie podpisał umowy o wartości 10 mld dol. z firmą Firebird oraz Nvidią. Projekt zakłada budowę jednego z największych centrów obliczeniowych w regionie, wykorzystującego 100 tys. zaawansowanych procesorów GPU. Według szacunków władz inwestycja ma generować nawet 3 mld dol. rocznych przychodów eksportowych oraz przyciągnąć globalne firmy technologiczne. To kolejny przykład rosnącej konkurencji państw o pozycję lidera w sektorze sztucznej inteligencji.

Czytaj więcej Biznes Kazachstan i Uzbekistan czekają na współpracę z polskim biznesem Te dwa państwa wyróżniają się na tle pozostałych krajów regionu rosnącą otwartością na gospodarki zachodnie. Jest to coraz wyraźniej dostrzegane na...

VeloBank celuje w czołówkę polskiego sektora bankowego

Po zakończeniu przejęcia bankowości detalicznej Citi Handlowego VeloBank nie zamierza zwalniać tempa. Jak podkreśla prezes Adam Marciniak, celem instytucji jest znalezienie się w gronie sześciu największych banków w Polsce. Realizacja tego planu może wymagać kolejnych przejęć. Zarząd nie wyklucza również debiutu giełdowego, jednak najwcześniej mogłoby do niego dojść w 2028 r.. Prezes zwraca również uwagę na problem finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Wysokie wymogi kapitałowe ograniczają zaangażowanie banków w finansowanie nowych technologii, a krajowemu rynkowi nadal brakuje skutecznych mechanizmów wspierania startupów i firm technologicznych.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.