Łukasz Orbitowski to jeden z najciekawszych współczesnych polskich prozaików. Zaczynał od grozy i fantastyki, ale z czasem wypracował styl łączący horror, prozę obyczajową, sensację i psychologiczne studium codzienności. W jego książkach bardzo ważne są miejsca z wyraźnym lokalnym kolorytem – zwłaszcza Kraków i Dolny Śląsk – oraz napięcie między zwyczajnością a czymś niepokojącym, niewytłumaczalnym. Często pojawia się temat pamięci, winy, przemocy, rozpadu relacji oraz dzieciństwa i młodości oglądanych z perspektywy dorosłego narratora.