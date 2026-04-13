„Czy Węgry powinny wydać Polsce Zbigniewa Ziobrę?” – takie pytanie zadano uczestnikom sondażu, przeprowadzonego przez IBRiS dla Radia ZET.

Nowy sondaż: Polacy zdecydowali w sprawie Zbigniewa Ziobry. Chcą, by Węgry wydały polityka

Wyniki badania pokazują, że zdecydowana większość Polaków chciałaby, by węgierskie władze wydały byłego ministra, który przebywa w tym kraju, ukrywając się przed polskim wymiarem sprawiedliwości i zarzutami za Fundusz Sprawiedliwości.

60,1 proc. respondentów na sondażowe pytanie odpowiedziało „tak”, zaś 24,6 proc. – „nie”. Zdania w tej sprawie nie ma 15,3 proc. ankietowanych.

Sondaż przeprowadzony przez IBRiS dla Radia ZET wskazuje, że niemal wszyscy wyborcy Koalicji Obywatelskiej uważają, że Ziobro powinien zostać wydany Polsce przez Węgry (98 proc. – „tak”, 1 proc. – „nie”, 1 proc. niezdecydowanych). Na „tak” jest natomiast 100 proc. osób głosujących na Nową Lewicę. Wśród zwolenników Prawa i Sprawiedliwości 10 proc. jest zdania, że Ziobro powinien zostać wydany Polsce, zaś 78 proc., że nie powinien.

87 proc. wyborców Trzeciej Drogi – czyli koalicji wyborczej Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 – chciałoby wydania Ziobry, a 4 proc. – nie. Połowa zwolenników Konfederacji (49 proc.) odpowiada na zadane w sondażu pytanie „tak”, a co trzeci (33 proc.) wybiera odpowiedź „nie”. Pozostały odsetek odpowiadających we wszystkich grupach to osoby niezdecydowane.

Donald Tusk o Ziobrze: Mam nadzieję, że powiem „witam w Polsce”

Po wyborach na Węgrzech do ich wyniku odniósł się premier Donald Tusk, który podkreślił, że zwycięstwo opozycji na Węgrzech było dla Polski „ważne z wielu względów”. – Rozmawiałem z Péterem Magyarem, gratulując mu. Chwilę rozmawialiśmy też o jego wizycie w Warszawie. Jak wiecie, już dawno temu wskazał Warszawę jako cel swojej pierwszej wizyty z dość oczywistych względów. Myślę, że nasze relacje będą absolutnie wyjątkowe – mówił Tusk.

Na pytanie, czy rozmawiał z Magyarem o dwóch byłych członkach rządu PiS – byłym ministrze sprawiedliwości Zbigniewie Ziobrze i byłym wiceministrze sprawiedliwości Marcinie Romanowskim, którzy uzyskali od Orbána azyl na Węgrzech w sytuacji, gdy polska prokuratura chce im postawić zarzuty w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości – Tusk odparł, że rozmawiał o tym „jeszcze przed wyborami”. – Mam nadzieję, że powiem tym dwóm panom: witam w Polsce – dodał.

Decyzją władz w Budapeszcie Zbigniew Ziobro uzyskał w styczniu 2026 r. azyl polityczny na Węgrzech – Polska prokuratura chce mu bowiem postawić zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, do jakich miało dochodzić, kiedy polityk stał na czele Ministerstwa Sprawiedliwości za czasu rządów PiS. Były minister wcześniej krytykował lidera węgierskiej opozycji Pétera Magyara. Polityk zapowiadał, że w razie wygranych wyborów parlamentarnych przekaże Ziobrę polskim władzom.

Po przeliczeniu niemal 99 proc. głosów wiadomo, że Péter Magyar i jego partia Tisza zdobędą większość konstytucyjną po niedzielnych wyborach na Węgrzech – obecnie mogą liczyć na 138 głosów (większość konstytucyjna to 133 mandaty). Oznacza to utratę władzy po 16 latach przez Fidesz Viktora Orbána.