Donald Tusk
Po przeliczeniu niemal 99 proc. głosów wiadomo, że Péter Magyar i jego partia Tisza zdobędą większość konstytucyjną po niedzielnych wyborach na Węgrzech – obecnie mogą liczyć na 138 głosów (większość konstytucyjna to 133 mandaty). Oznacza to utratę władzy po 16 latach przez Fidesz Viktora Orbána.
Tusk mówił, że zwycięstwo opozycji na Węgrzech było dla Polski „ważne z wielu względów”. – Począwszy od relacji polsko-węgierskich, od sytuacji w Europie, od naszych pieniędzy, które Orbán blokował dla Polski i także dla Ukrainy – wyliczał.
– Rozmawiałem z Péterem Magyarem, gratulując mu. Chwilę rozmawialiśmy też o jego wizycie w Warszawie. Jak wiecie, już dawno temu wskazał Warszawę jako cel swojej pierwszej wizyty z dość oczywistych względów. Myślę, że nasze relacje będą absolutnie wyjątkowe – przekonywał Tusk.
Na pytanie, czy rozmawiał z Magyarem o dwóch byłych członkach rządu PiS, byłym ministrze sprawiedliwości Zbigniewie Ziobrze i byłym wiceministrze sprawiedliwości Marcinie Romanowskim, którzy uzyskali od Orbána azyl na Węgrzech w sytuacji, gdy polska prokuratura chce im postawić zarzuty w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości, Tusk odparł, że rozmawiał o tym „jeszcze przed wyborami”. – Mam nadzieję, że powiem tym dwóm panom: witam w Polsce – dodał.
Premier mówił też, że wynik wyborów na Węgrzech wskazuje, iż „nie ma żadnego nieuchronnego trendu” w globalnej polityce. – Wszyscy się obawiali, że istnieje taki trend, że autorytarne, skorumpowane reżimy, że to jest ich czas. Nie, tak nie jest – podkreślił. Tusk mówił też, że „cały świat jest podekscytowany wynikiem wyborów”.
– Najpierw Warszawa, później Bukareszt, Kiszyniów, teraz Budapeszt. Cieszę się, że ta część Europy pokazuje, że nie jesteśmy skazani na rządy skorumpowane i autorytarne, bo rząd Viktora Orbána niestety takim się stał po wielu latach rządów – kontynuował polski premier.
Tusk wspomniał też o wsparciu, jakiego Orbánowi udzielili przedstawiciele polskiej prawicy. – Przeciwko Péterowi Magyarowi i jego partii Tisza sprzysięgli się wszyscy możliwi przeciwnicy – włącznie z naszym prezydentem (Karolem Nawrockim) i prezesem (Jarosławem) Kaczyńskim, nie mówiąc o jeszcze potężniejszych graczach, a mimo to wygrali – mówił, nawiązując do niedawnej wizyty Nawrockiego na Węgrzech, a także do wsparcia, jakiego premierowi Węgier udzieliła administracja USA (w tygodniu poprzedzającym wybory z wizytą na Węgrzech przebywał J.D. Vance, który wziął nawet udział w wiecu wyborczym Orbána; premiera Węgier poparł też jednoznacznie Donald Trump).
– Każdy, kto wątpi w siebie, miał dziś kapitalną lekcję: zawsze trzeba wierzyć w wygraną i że wszystko jest możliwe – podsumował polski premier. – Zawsze się bardzo cieszę, kiedy w polityce moralność, przyzwoitość, uczciwość i prawda wygrywają ze złem, przemocą i kłamstwem. Niektórzy myślą, że polityka jest tak cyniczna, że zawsze musi wygrać kłamca i przemocowiec. Nie, tak nie jest – zakończył.
Tisza Magyara, która w wyborach do PE z 2024 roku zdobyła 7 mandatów (europosłem został m.in. sam Magyar) w Parlamencie Europejskim należy do Europejskiej Partii Ludowej – tej samej frakcji, w której są m.in. KO i PSL.
