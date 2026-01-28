Rzeczpospolita
67-latka usłyszała wyrok za groźby wobec Jerzego Owsiaka

6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok - taki wyrok usłyszała w środę 67-letnia Izabela M. z Torunia. Kobieta pod jednym z internetowych wpisów założyciela i prezesa fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka zamieściła komentarz „giń człeku”.

Publikacja: 28.01.2026 14:57

Prezes zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak podczas konferencji praso

Prezes zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak podczas konferencji prasowej podsumowującej 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Foto: PAP/Leszek Szymański

Mateusz Adamski

Chodzi o wydarzenia ze stycznia ubiegłego roku. Pod jednym z wpisów szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka pojawił się komentarz „giń człeku”. Błyskawicznie przeprowadzone działania policji i prokuratury doprowadziły do zatrzymania 66-letniej emerytki Izabeli M. O kulisach działań służb w tej sprawie pisały ogólnopolskie media. 

Kobieta napisała na Facebooku: „Giń człeku i to jak najszybciej dość okradania dość twojego dorabiania się z naiwności Polaków twoje wille za granicą, twoja willa w Polsce twoje dzieci uczą się za granicą i pensje twoje i twojej żony dość rozlicz się i zmień okulary bo takie noszą LGBT”.

Prokurator zastosował wobec 66-latki policyjny dozór połączony z obowiązkiem stawiennictwa w Komisariacie Policji Toruń – Śródmieście trzy razy w tygodniu. Zakazał też kontaktowania się z pokrzywdzonym i zbliżania się do niego na odległość mniejszą niż 100 metrów. Kobieta otrzymała też zakaz wypowiadania się publicznego, w tym za pośrednictwem portali społecznościowych na okoliczności dotyczące czynów będących przedmiotem postępowania. Zastosowano również poręczenie majątkowe w kwocie 300 zł.

Sąd nie dał wiary emerytce. Nawiązał do morderstwa Pawła Adamowicza

W środę 28 stycznia 2026 Sąd Rejonowy w Toruniu skazał emerytkę na 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na rok za nawoływanie do popełnienia zbrodni (art. 255 Kodeksu karnego) i kierowania gróźb karalnych wobec Jerzego Owsiaka (art. 190 k.k.) Dodatkowo sąd wymierzył karę zapłaty 1000 zł zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonego oraz zakazu kontaktowania się z nim i zbliżania się do niego przez okres 3 lat.

„Sąd wskazał, że oskarżona częściowo przyznała się do zarzucanego czynu, tzn. do zamieszczenia wpisu w Internecie, jednak nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej przestępstw. Podkreślała, że słowa »giń człeku« nie oznaczają nawoływania do zabójstwa, a jedynie wezwanie do zaprzestania złego postępowania przez Jerzego Owsiaka. Sąd nie dał jednak wiary emerytce, opierając się na zeznaniach Jerzego Owsiaka, który stwierdził, że wpis Torunianki wywołał u niego uczucie strachu i obawę o życie swoje i swojej rodziny. Potwierdzili to pracownicy fundacji WOŚP. Sąd stwierdził, że ma to znaczenie w kontekście wydarzeń z 13 stycznia 2019 r., kiedy to, podczas koncertu zorganizowanego z okazji finału WOŚP, zamordowany został prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. W ocenie sądu, komentarz kobiety miał wydźwięk »mobilizujący do agresji«. Sąd przyjął, że wina oskarżonej była znaczna i nie zaszły żadne okoliczności ograniczające i wyłączające stopień winy” – relacjonuje Instytut Ordo Iuris, którego prawnicy reprezentowali oskarżoną i domagali się jej uniewinnienia. 

Wyrok nie jest prawomocny. Ordo Iuris zapowiada złożenie apelacji do Sądu Okręgowego w Toruniu.

