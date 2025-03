Zacznijmy od ograniczenia nadmiarowych interwencji policji

Owszem, żadna z ofiar nie była politykiem, osobą z pierwszych stron gazet lub ich znajomą. Często byli to ludzie pod wpływem narkotyków, jak Igor Stachowiak, czasem pijane, jak Dmytro Nikoforenko, oskarżone o kradzież sklepową, jak Malwina Fec, a czasem jedyną ich winą było to, że znaleźli się w złym miejscu w złym czasie. Przykłady można mnożyć. Ich los nie porusza jednak prezydenta na tyle, by wezwać do siebie RPO (jak po śmierci pani Skrzypek), by zasięgnąć jego opinii co do tego, czy złamano standardy. A szkoda, bo miałby na ten temat dużo do powiedzenia.

Dlatego OK, wprowadźmy nagrywanie przesłuchań, zapewnijmy obowiązkowy udział adwokata na każde żądanie świadka, ale jako wisienka na torcie. Może w pierwszej kolejności zapewnijmy ludziom bezpieczeństwo ze strony tych, którzy mają monopol na przemoc i zdarza się, że obracają go przeciwko obywatelom.