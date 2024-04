Wreszcie ktoś wygrał główną nagrodę w loterii. 5 mld złotych czeka na szczęśliwca

Losowanie zostało opóźnione o wiele godzin, a w Powerball widniała informacja „jedna loteria uczestnicząca, która potrzebuje dodatkowego czasu na wykonanie wymaganych procedur przed losowaniem”.

Reklama

„Zasady gry Powerball wymagają, aby każdy bilet sprzedawany w całym kraju był sprawdzany i weryfikowany w dwóch różnych systemach komputerowych przed wylosowaniem zwycięskich liczb. Ma to na celu zapewnienie, że każdy bilet sprzedany na losowanie Powerball został rozliczony i ma równe szanse na wygraną. Dziś wieczorem mamy jedną jurysdykcję, która potrzebuje dodatkowego czasu na zakończenie procesu losowania wstępnego” – poinformował Powerball.

Sobotnie zwycięskie liczby to 44, 27, 52, 22, 69 i Powerball 9.

Szczęśliwy zwycięzca losowania Powerball, które odbyło się w sobotni wieczór, może wybrać nagrodę w formie 29 płatności rocznych lub kwotę ryczałtową szacowaną na 608,9 miliona dolarów. Kumulacja wzrosła do 1,3 miliarda dolarów po tym, jak żaden los nie trafił w liczbę sześciu liczb ze środowego losowania, co czyni ją czwartą co do wielkości wygraną w grze Powerball. Jest to także ósmy co do wielkości jackpot w loterii w USA, przewyższający jackpot Mega Millions o wartości 1,13 miliarda dolarów, który został wygrany przez los w New Jersey w zeszłym tygodniu.