W trakcie rozprawy ani on, ani pełnomocnicy spółki nie umieli jednak odpowiedzieć na pytanie, jak doszło do realizacji filmu reklamowego z głosem znanego lektora. Sam prezes przekonywał, jak bardzo zaskoczony był wezwaniem przesłanym od firmy reprezentującej interesy Jarosława Łukomskiego. Zapewniał sąd, że za realizację spornej reklamy odpowiedzialny był pracownik, którego obecny fatalny stan zdrowia uniemożliwia nawiązanie z nim kontaktu i wyjaśnienie całej sytuacji. Prezes precyzował, że w dotychczasowych materiałach tego typu kierowana przez niego spółka posługiwała się głosami jedynie samych pracowników, zadowolonych klientów lub współpracujących z nią influencerów. W jego ocenie po stronie przeciwnej brak jest woli, aby spór rozwiązać polubownie, a przedstawione przez nią stawki, jakie firma miałaby zapłacić lektorowi, to horrendum.

Pełnomocnicy lektora: nagrania głosu w sieci to nie zaproszenie do bezprawnego z niego korzystania

Pełnomocnicy Jarosława Łukomskiego – mecenasi Tomasz Ejtminowicz i Wiktoria Stasiewicz – argumentowali zaś, że trudno mówić o jakiejkolwiek możliwości zawarcia ugody, jeśli przeciwna strona nie opłaci wymuszonej swoimi działaniami usługi. Podnosili, że reklamy objęły zasięgiem 400 tys. użytkowników, a choroba jednego pracownika nie może paraliżować procesu dochodzenia do prawdy o tym, w jaki sposób wygenerowano materiały (do podobnej konkluzji doszedł też sam sąd). Pełnomocnicy lektora odpierali też twierdzenia, jakoby fakt, że głos ich klienta został przerobiony przesądzał o tym, że stał się on podobny do wielu innych głosów, a zatem – niemożliwy do „przypisania” konkretnej osobie.

Jak komentował w rozmowie z dziennikarzami mec. Ejtminowicz, dziś przekonanie, że to, co w internecie jest za darmo, nie ma już racji bytu. – Tak jak samochód zostawiony „na silniku” na ulicy nikogo nie upoważnia do tego, żeby do niego wsiadł i odjechał – unaoczniał. – Tutaj mamy do czynienia dokładnie z taką sytuacją: ktoś przywłaszczył cudzą tożsamość i ona jest łatwo identyfikowalna. Głos pana Łukomskiego znają wszystkie dzieci; rozpoznając go po nim, robią sobie z nim zdjęcia na molo – przekonywał.

Z kolei mec. Stasiewicz podkreślała, że jeśli uznalibyśmy, iż dowolne korzystanie z tego, co użytkownicy social mediów w nich publikują – jako że korzystamy z nich niemal wszyscy – prowadziłoby do niebezpiecznego precedensu w tworzeniu deepfake’ów. – A to by oznaczało, że każda firma może sobie wykorzystać głos do reklamy swoich produktów, bo przecież był on publicznie dostępny. Dla nas to absurdalne – oceniła.

Pełnomocnicy lektora wyjaśniali również, że brak konkretnych, krajowych regulacji dotyczących wykorzystywania systemów sztucznej inteligencji nie oznacza, iż można korzystać z nich bez żadnych ograniczeń. Pokrzywdzona w wyniku takiej samowolki osoba może dochodzić swoich praw na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, prawa autorskiego czy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. A przepisy takie jak RODO czy akty dotyczące AI to odpowiedzialność, jaką dodatkowo bierze na siebie państwo, zobowiązane chronić obywateli.