Sąd: Allegro nie może faworyzować swoich paczkomatów

Sąd Okręgowy w Warszawie udzielił zabezpieczenia na rzecz Fundacji Forum Konsumentów dotyczącego wyświetlania opcji dostawy towarów objętych usługą „Allegro Smart!”. Spółka Allegro zapowiedziała odwołanie.

Publikacja: 30.01.2026 16:45

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

Jak wynika z komunikatu przekazanego przez Allegro, sąd wydał postanowienie zabezpieczające na czas trwania postępowania sądowego z przyszłego pozwu Fundacji Forum Konsumentów.

Allegro musi wyświetlać wszystkie metody dostawy

W ramach tego zabezpieczenia, na stronie allegro.pl oraz w aplikacji Allegro ma obowiązywać zakaz wyświetlania klientom dokonującym zakupów "niekompletnej listy metod dostawy udostępnionych przez sprzedającego oraz domyślnego oznaczania i wyróżniania w jakikolwiek sposób jakiejkolwiek metody dostawy udostępnionej przez sprzedającego, którego oferty objęte są usługą »Allegro Smart!«. Taka lista pojawia się przy finalizowaniu zamówienia po umieszczeniu w koszyku zakupowym produktów o wartości uprawniającej użytkownika do skorzystania z usługi »Allegro Smart!« tj. bez ponoszenia opłaty za dostawę.

Chodzi o to, że finalizując zamówienie z darmową dostawą, kupujący zwykle widział na pierwszej pozycji dostawę przez paczkomat Allegro One Box, a reszta dostępnych opcji darmowej dostawy była wyświetlana dopiero po kliknięciu linku „Pokaż więcej metod dostaw”.

Jednocześnie sąd nakazał Allegro (na czas trwania postępowania sądowego) wyświetlanie wszystkich metod dostaw udostępnionych przez sprzedającego, którego oferty objęte są usługą »Allegro Smart!«. 

Allegro zapowiada zażalenie

Sąd Okręgowy w Warszawie zagroził Allegro sp. z o.o. nałożeniem sankcji finansowej na rzecz Fundacji Forum Konsumentów, jeżeli firma nie wywiąże się z obowiązków wynikających z postanowienia.

Jednocześnie sąd wyznaczył Fundacji Forum Konsumentów dwutygodniowy termin na złożenie pozwu w tej sprawie pod rygorem upadku zabezpieczenia.

Allegro zaznacza w komunikacie, że Fundacja Forum Konsumentów nie kontaktowała się ze spółką przed złożeniem wniosku o udzielenie zabezpieczenia. Informuje również, że  postanowienie sądu nie jest prawomocne, choć podlega wykonaniu. Spółka ma prawo złożyć na nie zażalenie.

Źródło: rp.pl

Transport Firmy Allegro Sądy i Trybunały Sądy Powszechne Sądy Okręgowe Konsumenci Paczkomaty
