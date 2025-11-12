Na scenie wystąpił wówczas wokalista zespołu, ubrany w strój stylizowany na mundur nazistowski, z wyraźnie widoczną swastyką na ramieniu. Takie zachowanie stanowi rażące naruszenie norm społecznych i historycznej pamięci o ofiarach systemu totalitarnego fragment interpelacji Iwony Arent

„Przyznanie tak prestiżowego odznaczenia osobie kierującej zespołem, w którym dochodzi do publicznego eksponowania symboliki nazistowskiej, budzi poważne wątpliwości co do kryteriów i nadzoru nad procesem przyznawania odznaczeń. W mojej ocenie stanowi to rażące naruszenie standardów i podważa autorytet państwa polskiego” – dodała.

Wcześniej wystąpiła też z interwencją poselską do burmistrza Szczytna Stefana Ochmana, zawierając w niej dość zbliżoną argumentację. „Publiczne prezentowanie tego symbolu w Szczytnie jest nie tylko skandaliczne, ale także stanowi obrazę ofiar II wojny światowej. Tym bardziej bulwersujący jest fakt, że podczas tego samego koncertu zespół Hunter otrzymał od Pana nagrodę przyznaną przez miasto” – napisała.

Co robił nazistowski mundur na koncercie Huntera? Paweł „Drak” Grzegorczyk tłumaczy „Rzeczpospolitej”, że Arkadiusz „Letki” Letkiewicz zawsze występuje w mundurach, których ma kilka. – Z jednej strony niesie to przekaz artystyczny, a z drugiej można to wiązać z faktem, że Arkadiusz w mundurze się po prostu urodził – żartuje Grzegorczyk. Wyjaśnia, że kolega z zespołu jest emerytowanym policjantem i to bardzo wysokiej rangi: byłym zastępcą komendanta głównego policji i byłym rektorem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Zaś mundur nazistowski – jak tłumaczy nam lider zespołu Hunter – ma szczególne znaczenie. – Używamy go od wielu, wielu lat, a konkretnie od momentu, kiedy powstał utwór „Imperium Trujki”, gdzie drugie słowo pisane jest celowo przez „u”, ponieważ pochodzi od „truć” – wyjaśnia Grzegorczyk. – Mundur pojawia się jako ilustracja do fragmentu utworu o treści mocno antynazistowskiej. Ubrany w ten mundur Arkadiusz Letkiewicz mówi, a potem krzyczy w tym momencie piosenki po niemiecku, co ja równolegle tłumaczę na język polski. Polecam przeczytanie tekstu i jego analizę, bo nawet sposób zapisu i wielkość liter ma swoje uzasadnienie i jest kluczowe do jego pełnego zrozumienia. Zarzucanie nam użycia tego munduru jako promocji nazizmu to cyniczny i tani populizm wynikający z nieznajomości tekstu, historii, a także faktu, że nasze koncerty to nie tylko muzyka, ale i artystyczny spektakl, niczym nieróżniący się od filmu czy teatru. Równie dobrze można zarzucić promowanie faszyzmu Stanisławowi Mikulskiemu, odtwórcy roli Hansa Klossa – dodaje.