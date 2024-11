Afera Collegium Humanum. Fikcyjne studiowanie w Polsce za łapówki

Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita” kobiety nie po raz pierwszy pojawiły się na uczelni, by za łapówki odebrać pakiet dyplomów. Był to stały, utarty w czasach rektora Pawła Cz. schemat działania. W sejfie Cz. zabezpieczono setki tysięcy złotych z tego tytułu. Śledczy szacują, że Collegium Humanum sprzedawała dyplomy setkom cudzoziemców nie tylko z Ukrainy, ale także Słowacji czy Węgier. Dlaczego kobiety odważyły się przyjechać do uczelni z łapówką? – Wiedziały, że układ pękł, Paweł Cz. siedzi, ale w ich myśleniu nic nie stało na przeszkodzie, by kontynuować proceder z nowym rektorem. Nie widziały w tym nic złego – mówi nam osoba znająca kulisy sprawy.

Jedna z kobiet sama rzekomo studiowała na Collegium Humanum – wszystko wygląda na to, że fikcyjnie. Odeska uczelnia należy do oligarchy, który miał fałszować wyniki wyborów w Ukrainie.

Od afery z Collegium Humanum po macki międzynarodowej mafii

Ze śledztwa, które rozpoczęła afera z lewymi dyplomami dla polityków, celebrytów w Polsce wyłania się szerszy obraz międzynarodowej mafii handlu certyfikatami na ogromną skalę. – Skala, a także to, jak szeroko traktowano te usługi jest porażająca – dodaje nasz rozmówca.

Podejrzane złożyły wyjaśnienia w sprawie. Jak informuje Prokuratura Krajowa, wobec „każdej z nich prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie po 150 tys. zł oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu do czasu wpłacenia poręczenia majątkowego”. – Tak wysokie sumy wpłynęły w ciągu trzech dni na na konto prokuratury – zdradza nam nasz rozmówca. Kobiety wyjechały z Polski.

Jak ujawniła w sierpniu „Rz” Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach przy okazji weryfikacji dyplomów na Collegium Humanum wykrył, że wystawiano dla ukraińskich studentów m. in. potwierdzenia, że studiowali rok na tej polskiej uczelni. Tak naprawdę był to system pozwalający na ominięcie obowiązkowego egzaminu państwowego w Ukrainie – ZNO (Niezależnej Oceny Zewnętrznej) dla wszystkich absolwentów szkół średnich pragnących ubiegać się o przyjęcie do szkół wyższych w Ukrainie. Z egzaminu zwolnić może ukraińskiego studenta rok studiów na uczelni w UE. Ze śledztwa wynika, że kupowano także dyplomy ukończenia pełnych studiów. Weryfikacja tych osób trwa.