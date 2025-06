Jak poinformował w piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu prokurator Andrzej Dubiel, 17-letniemu mieszkańcowi woj. podkarpackiego przedstawiono zarzut dotyczący przygotowania do udziału w masowym zamachu skierowanym przeciwko grupie ludności podjętym w celu wykonania lub wsparcia polityki Państwa Islamskiego i organizacji radykalnych dżihadystów Państwa Islamskiego ISIS oraz publicznego – za pośrednictwem sieci Internet – nawoływania do popełnienia występków przeciwko życiu i zdrowiu oraz zbrodni, a także nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych.

Za zarzucane przestępstwa sąd będzie mógł wymierzyć nastolatkowi karę od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Przepisy Odpowiedzialność karna nastolatka Osoba, która ukończyła 17 lat, ponosi odpowiedzialność karną na zasadach ogólnych, czyli tak jak dorosły. Oznacza to, że może być sądzona i skazywana na podstawie Kodeksu karnego za popełnione przestępstwa.

Młodszy nieletni może odpowiadać karnie jak dorosły, jeśli ukończył 15 lat i dopuścił się jednego z najcięższych przestępstw, a sąd uzna, że okoliczności sprawy oraz cechy sprawcy (rozwój psychiczny, dojrzałość, warunki osobiste) to uzasadniają. Odpowiedzialność karną może ponieść także czternastolatek, jeśli dopuści się szczególnie okrutnego zabójstwa, a istnieje uzasadnione przypuszczenie, że środki wychowawcze lub poprawcze nie wystarczą do jego resocjalizacji. W obu przypadkach sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a kara nie może przekroczyć 2/3 górnej granicy ustawowego zagrożenia (art. 10 § 3 k.k.).

Propagator dżihadu chciał zabić konkretne osoby

Według ustaleń ze śledztwa, podejrzany zbierał i przechowywał informacje, instrukcje oraz artykuły na temat broni, materiałów wybuchowych, substancji zapalających i trujących, konstrukcji, sposobu działania i wyposażania bomb oraz metod tworzenia, umieszczania i detonowania ładunków wybuchowych. Znaleziono u niego artykuły i informacje pochwalające i propagujące dżihad, Państwo Islamskie i akcje zbrojne islamistów.

„Miał też notatki i zapiski wskazujące na osoby, które trzeba zabić i za pomocą jakiej broni, oraz w jaki sposób dokonać zamachu na jedną ze szkół na terenie województwa podkarpackiego” - przekazał rzecznik.