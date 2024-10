Jak Kreml werbuje kolaborantów na Ukrainie? Nowa odsłona wojny

Ukraiński psycholog: To odklejeni ludzie, często uzależnieni od narkotyków

- Mimo, że wojna trwa już trzeci rok, jest jakiś niewielki odsetek ukraińskiego społeczeństwa, jakieś 1-2 proc, który zupełnie nie rozumie, co się dzieje. To często całkiem odklejeni ludzie, nie pojmują rzeczywistości. I często są uzależnieni od narkotyków i innych używek. Łapią się więc różnych możliwości. A to dla nich łatwa droga do szybkich pieniędzy, których w ostatecznym rozrachunku pewnie i tak nie dostaną – mówi „Rzeczpospolitej” Wadym Wasiutyński, znany ukraiński psycholog społeczny z Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych.

- Mówimy o ludziach, którym obca jest świadomość narodowa i postawa obywatelska, nie liczą się z zagrożeniami wynikającymi z tego typu działań – dodaje.