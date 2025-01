Brutalne gangi wróciły do Polski. „Wymiar aktów terroru”

Warszawa, lipiec ubiegłego roku. Kierowca konwojent fordem focusem wiezie warte 110 tys. euro diamenty należące do belgijskiej firmy jubilerskiej. Cenny towar jest w skórzanej torbie. Na Mokotowskiej, eleganckiej ulicy w centrum, pełnej drogich butików, kierowca na chwilę przystaje, by coś załatwić, a po powrocie widzi, że złapał gumę. Gdy zabiera się do wymiany koła, do samochodu doskakują rośli mężczyźni, zabierają torbę z diamentami, a przy okazji 10 tys. euro gotówki i wagę jubilerską.