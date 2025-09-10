— Nie jesteśmy w stanie w tej chwili określić kosztów środowego wydarzenia i zakłóceń w naszym rozkładzie. W przypadku poszczególnych pasażerów te kwoty mogą być różne. Wszystkimi trzeba się zaopiekować, zapewnić im posiłki, ewentualnie nocleg i zmianę rezerwacji, jeśli ich podróż została przerwana — mówi Krzysztof Moczulski, rzecznik LOT–u.

Do tych wydatków dochodzą jeszcze kolejne. — Chodzi o czas pracy załóg, który przy opóźnieniach często się kończy przed dotarciem do miejsca docelowego, więc trzeba zapewnić zmienników. Jest także konieczność dodatkowego tankowania maszyn i zmian rezerwacji pasażerów tranzytowych. Nie jesteśmy w tej chwili w stanie tego wyliczyć — dodaje rzecznik LOT–u.

Wywołany przez Rosjan incydent spowodował także zakłócenia w siatce największego polskiego przewoźnika czarterowego — Enter Aira. Jego dwa rejsy zostały przekierowane do innych portów, niż docelowe i dopiero po unormowaniu sytuacji na Lotnisku Chopina w Warszawie wylądowały tam bez problemów. Zaś poranne odloty Enter Air z Warszawy odbyły się z opóźnieniami wynoszącymi od godziny do 2,5 godziny.

Rosyjskie drony w Polsce to z pewnością wydarzenie nadzwyczajne dla przewoźników

Wtargnięcie rosyjskich dronów na terytorium Polski, które spowodowało zakłócenia w lotach cywilnych, jest z pewnością i zdecydowanie sytuacją nadzwyczajną, a nie winą przewoźników.

Przypadkami niezależnymi od przewoźników, czyli nadzwyczajnymi są także zawirowania pogodowe, kiedy latanie staje się niebezpieczne. Przewoźnicy wolą wtedy odwołać rejs w miejscu pierwotnego wylotu, niż narażać pracowników i sprzęt oraz borykać się z koniecznością nawarstwiających się opóźnień czy ryzykiem konieczności lądowania na lotnisku innym, niż docelowe.

Pasażerom w takim przypadku nie przysługuje odszkodowanie, wypłacane przy lotach odwołanych bądź opóźnionych o ponad 3 godziny. Gdyby wina była po stronie linii lotniczych, wynosiłoby ono, zależnie od długości rejsu, od 250 do 600 euro dla każdego pasażera.