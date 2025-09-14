Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Mercedes-Benz zdecydował się zarejestrować swoją markę w Rosji?

Jakie inne zachodnie firmy podjęły podobne działania jak Mercedes-Benz w Rosji?

Jak rosyjskie przepisy prawne wpływają na możliwość utraty praw do marki w Rosji?

Mercedes-Benz wycofał się z Rosji w marcu 2022 roku, po inwazji tego kraju na Ukrainę. Wstrzymał wtedy sprzedaż samochodów i części zamiennych, a także zakończył produkcję na terenie Rosji. Był jedną z pierwszych firm, które szybko i zdecydowanie przerwały swoją rosyjską działalność.

Mercedes-Benz chce zabezpieczyć prawa do swojej marki

Jak informuje TASS, wniosek o ponowną rejestrację znaku towarowego został wysłany z niemieckiej centrali Mercedesa i dotyczy zarówno produktów, jak i usług z nimi związanych — w tym sprzedaży samochodów, ich napraw oraz obsługi posprzedażnej.

Przedstawiciel Avtodomu, zrzeszającego kilka firm z branży motoryzacyjnej, poinformował TASS, że Niemcy musieli zdecydować się na taki krok, aby zastrzec prawo do używania swojego znaku towarowego i zapobiec jego przejęciu przez niepowołane podmioty. Taka sytuacja mogłaby negatywnie wpłynąć na wizerunek marki. — To nie oznacza w żadnym wypadku powrotu Mercedesa do Rosji — zastrzegł przedstawiciel Avtodomu.