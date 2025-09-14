Aktualizacja: 14.09.2025 14:04 Publikacja: 14.09.2025 13:09
Mercedes-Benz wystąpił do rosyjskiego Federalnego Urzędu ds. Własności Intelektualnej o rejestrację znaku towarowego
Foto: Michael Nguyen / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Mercedes-Benz wycofał się z Rosji w marcu 2022 roku, po inwazji tego kraju na Ukrainę. Wstrzymał wtedy sprzedaż samochodów i części zamiennych, a także zakończył produkcję na terenie Rosji. Był jedną z pierwszych firm, które szybko i zdecydowanie przerwały swoją rosyjską działalność.
Jak informuje TASS, wniosek o ponowną rejestrację znaku towarowego został wysłany z niemieckiej centrali Mercedesa i dotyczy zarówno produktów, jak i usług z nimi związanych — w tym sprzedaży samochodów, ich napraw oraz obsługi posprzedażnej.
Przedstawiciel Avtodomu, zrzeszającego kilka firm z branży motoryzacyjnej, poinformował TASS, że Niemcy musieli zdecydować się na taki krok, aby zastrzec prawo do używania swojego znaku towarowego i zapobiec jego przejęciu przez niepowołane podmioty. Taka sytuacja mogłaby negatywnie wpłynąć na wizerunek marki. — To nie oznacza w żadnym wypadku powrotu Mercedesa do Rosji — zastrzegł przedstawiciel Avtodomu.
Rosyjska firma odkupiła od Mercedes-Benz fabrykę samochodów w Jesipowie pod Moskwą w 2022 roku. Przez długi czas szukała partnera do wznowienia produkcji. Ostatecznie w 2024 roku porozumiała się z chińską firmą Chery, która — według rosyjskich źródeł — zobowiązała się zainwestować w ten zakład 2,5 mld rubli.
— Rejestracja marki powinna być postrzegana wyłącznie jako krok zabezpieczający przed nadużyciami ze strony podmiotów, które mogłyby zaszkodzić reputacji firmy. Mercedes nie jest pierwszy — inne zachodnie firmy postąpiły podobnie. To sygnał, że rynek rosyjski wciąż ma znaczenie. W ten sposób chcą zadbać o swoją przyszłość. Nie oznacza to jednak, że zdecydowały się na powrót do Rosji — powiedział przedstawiciel Avtodomu rosyjskiej agencji.
Dodał również, że jego firma utrzymuje kontakty z „niemieckimi kolegami”, którzy jednak nie sygnalizowali chęci powrotu na rynek rosyjski ani wznowienia dostaw gotowych samochodów.
Podobny krok jak Mercedes-Benz podjęła amerykańska grupa wydawnicza Advance Magazine Publishers (AMP), właściciel m.in. „GQ”. AMP należy do koncernu Condé Nast, który wydaje takie tytuły jak „Vogue”, „GQ”, „Glamour” i „Tatler”.
W tym przypadku wniosek do Rospatentu został wysłany ze Stanów Zjednoczonych. AMP wycofał się z Rosji w kwietniu 2022 roku.
Zachodnie kancelarie prawne już w kwietniu 2025 roku alarmowały swoich klientów o rosnącej tendencji do bezprawnego przejmowania zagranicznych znaków towarowych w Rosji. Ostrzegały nie tylko przed utratą prawa do używania własnej marki na terytorium Rosji, ale także przed ryzykiem, że firmy nie będą mogły wrócić na ten rynek w przyszłości — jeśli wojna rosyjsko-ukraińska się zakończy.
Zgodnie z rosyjskim prawem, jeśli firma ma zarejestrowany znak towarowy i nie używa go przez trzy lata, grozi jej unieważnienie rejestracji. Choć podobne przepisy obowiązują również w Unii Europejskiej czy Wielkiej Brytanii, tam okres ten wynosi pięć lat.
W Rosji trzyletni okres od 24 lutego 2022 roku minie pod koniec zimy 2025. W efekcie już teraz pojawiło się wielu chętnych do przejęcia praw do prestiżowych marek. Wystarczy, że poinformują właściciela o zagrożeniu utraty praw i poczekają dwa miesiące na reakcję. Jeśli właściciel nie podejmie działań, przejęcie marki staje się faktem — zgodnie z lokalnym prawem.
Teoretycznie tak. Może próbować udowodnić, że opuściła rynek rosyjski w wyjątkowych okolicznościach — czyli że nadal używałaby marki, gdyby nie wydarzenia niezależne od niej.
Jednak mało prawdopodobne, by rosyjskie sądy uznały taką argumentację. Zwłaszcza że wycofanie się z rynku po 24 lutego 2022 roku było aktem politycznego protestu. Zachodnie firmy miały też utrudnione funkcjonowanie w Rosji z powodu sankcji — m.in. braku możliwości dostarczania towarów i usług czy transferu środków finansowych.
W najgorszym przypadku, jeśli marka zostanie odebrana właścicielowi, jego droga powrotu na rynek rosyjski będzie zamknięta na co najmniej trzy lata. Przez ten czas lokalny właściciel może swobodnie korzystać z marki. Po upływie tego okresu cała procedura może rozpocząć się od nowa — czyli od próby ponownej rejestracji przez pierwotnego właściciela.
