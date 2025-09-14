Rzeczpospolita
Ekonomia
Mercedes-Benz chce zarejestrować markę w Rosji. Dlaczego robi to teraz?

Niemiecki koncern motoryzacyjny Mercedes-Benz wystąpił do rosyjskiego Federalnego Urzędu ds. Własności Intelektualnej (Rospatent) o rejestrację znaku towarowego. I nie jest jedyną zachodnią firmą, która zdecydowała się na taki krok.

Publikacja: 14.09.2025 13:09

Mercedes-Benz wystąpił do rosyjskiego Federalnego Urzędu ds. Własności Intelektualnej o rejestrację

Mercedes-Benz wystąpił do rosyjskiego Federalnego Urzędu ds. Własności Intelektualnej o rejestrację znaku towarowego

Foto: Michael Nguyen / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Danuta Walewska

Mercedes-Benz wycofał się z Rosji w marcu 2022 roku, po inwazji tego kraju na Ukrainę. Wstrzymał wtedy sprzedaż samochodów i części zamiennych, a także zakończył produkcję na terenie Rosji. Był jedną z pierwszych firm, które szybko i zdecydowanie przerwały swoją rosyjską działalność.

Mercedes-Benz chce zabezpieczyć prawa do swojej marki

Jak informuje TASS, wniosek o ponowną rejestrację znaku towarowego został wysłany z niemieckiej centrali Mercedesa i dotyczy zarówno produktów, jak i usług z nimi związanych — w tym sprzedaży samochodów, ich napraw oraz obsługi posprzedażnej.

Przedstawiciel Avtodomu, zrzeszającego kilka firm z branży motoryzacyjnej, poinformował TASS, że Niemcy musieli zdecydować się na taki krok, aby zastrzec prawo do używania swojego znaku towarowego i zapobiec jego przejęciu przez niepowołane podmioty. Taka sytuacja mogłaby negatywnie wpłynąć na wizerunek marki. — To nie oznacza w żadnym wypadku powrotu Mercedesa do Rosji — zastrzegł przedstawiciel Avtodomu.

Zamknięty sklep Louis Vuitton domu towarowym GUM koło Kremla
Biznes
Rosja legalizuje kradzież zachodnich patentów
Rosyjska firma odkupiła od Mercedes-Benz fabrykę samochodów w Jesipowie pod Moskwą w 2022 roku. Przez długi czas szukała partnera do wznowienia produkcji. Ostatecznie w 2024 roku porozumiała się z chińską firmą Chery, która — według rosyjskich źródeł — zobowiązała się zainwestować w ten zakład 2,5 mld rubli.

Mercedes nie jest wyjątkiem. Inne firmy też rejestrują swoje marki

— Rejestracja marki powinna być postrzegana wyłącznie jako krok zabezpieczający przed nadużyciami ze strony podmiotów, które mogłyby zaszkodzić reputacji firmy. Mercedes nie jest pierwszy — inne zachodnie firmy postąpiły podobnie. To sygnał, że rynek rosyjski wciąż ma znaczenie. W ten sposób chcą zadbać o swoją przyszłość. Nie oznacza to jednak, że zdecydowały się na powrót do Rosji — powiedział przedstawiciel Avtodomu rosyjskiej agencji.

Czytaj więcej

Rosja kradnie piwa Carlsberga
Przemysł spożywczy
Rosja kradnie piwa Carlsberga. Będzie produkować je bez licencji

Dodał również, że jego firma utrzymuje kontakty z „niemieckimi kolegami”, którzy jednak nie sygnalizowali chęci powrotu na rynek rosyjski ani wznowienia dostaw gotowych samochodów.

„Vogue” i „Glamour” też chronią swoje marki w Rosji

Podobny krok jak Mercedes-Benz podjęła amerykańska grupa wydawnicza Advance Magazine Publishers (AMP), właściciel m.in. „GQ”. AMP należy do koncernu Condé Nast, który wydaje takie tytuły jak „Vogue”, „GQ”, „Glamour” i „Tatler”.

W tym przypadku wniosek do Rospatentu został wysłany ze Stanów Zjednoczonych. AMP wycofał się z Rosji w kwietniu 2022 roku.

Toblerone nadal dostępne w Rosji. Mondelez: To nie my, to szara strefa
Przemysł spożywczy
Toblerone nadal dostępne w Rosji. Mondelez: To nie my, to szara strefa

Zachodnie kancelarie prawne już w kwietniu 2025 roku alarmowały swoich klientów o rosnącej tendencji do bezprawnego przejmowania zagranicznych znaków towarowych w Rosji. Ostrzegały nie tylko przed utratą prawa do używania własnej marki na terytorium Rosji, ale także przed ryzykiem, że firmy nie będą mogły wrócić na ten rynek w przyszłości — jeśli wojna rosyjsko-ukraińska się zakończy.

Dlaczego to teraz stało się tak ważne?

Zgodnie z rosyjskim prawem, jeśli firma ma zarejestrowany znak towarowy i nie używa go przez trzy lata, grozi jej unieważnienie rejestracji. Choć podobne przepisy obowiązują również w Unii Europejskiej czy Wielkiej Brytanii, tam okres ten wynosi pięć lat.

Drugi tytoniowy koncern świata opuścił Rosję. Marki pozostały
Biznes
Drugi tytoniowy koncern świata opuścił Rosję. Marki pozostały

W Rosji trzyletni okres od 24 lutego 2022 roku minie pod koniec zimy 2025. W efekcie już teraz pojawiło się wielu chętnych do przejęcia praw do prestiżowych marek. Wystarczy, że poinformują właściciela o zagrożeniu utraty praw i poczekają dwa miesiące na reakcję. Jeśli właściciel nie podejmie działań, przejęcie marki staje się faktem — zgodnie z lokalnym prawem.

Czy firma może się bronić przed przejęciem marki?

Teoretycznie tak. Może próbować udowodnić, że opuściła rynek rosyjski w wyjątkowych okolicznościach — czyli że nadal używałaby marki, gdyby nie wydarzenia niezależne od niej.

Rosja przejęła producenta najpopularniejszej wódki. Bo pomagał Ukrainie
Przemysł spożywczy
Rosja przejęła producenta najpopularniejszej wódki. Bo pomagał Ukrainie

Jednak mało prawdopodobne, by rosyjskie sądy uznały taką argumentację. Zwłaszcza że wycofanie się z rynku po 24 lutego 2022 roku było aktem politycznego protestu. Zachodnie firmy miały też utrudnione funkcjonowanie w Rosji z powodu sankcji — m.in. braku możliwości dostarczania towarów i usług czy transferu środków finansowych.

Co się stanie, jeśli firma nie zdecyduje się na rejestrację?

W najgorszym przypadku, jeśli marka zostanie odebrana właścicielowi, jego droga powrotu na rynek rosyjski będzie zamknięta na co najmniej trzy lata. Przez ten czas lokalny właściciel może swobodnie korzystać z marki. Po upływie tego okresu cała procedura może rozpocząć się od nowa — czyli od próby ponownej rejestracji przez pierwotnego właściciela.

Miejsca Regiony Europa Rosja Mercedes Marki

Mercedes-Benz wycofał się z Rosji w marcu 2022 roku, po inwazji tego kraju na Ukrainę. Wstrzymał wtedy sprzedaż samochodów i części zamiennych, a także zakończył produkcję na terenie Rosji. Był jedną z pierwszych firm, które szybko i zdecydowanie przerwały swoją rosyjską działalność.

Mercedes-Benz chce zabezpieczyć prawa do swojej marki

e-Wydanie