Drugi tytoniowy koncern świata opuścił Rosję. Marki pozostały

W lipcu 2022 r. firma poinformowała, że ​​straciła już 957 milionów rubli (około 1,2 miliarda dolarów) w wyniku procesu wycofywania się z Rosji. Koncern miał zamiar sfinalizować sprzedaż biznesu rosyjskiego, a także białoruskiego przed końcem 2023 r.

BAT, druga co do wielkości firma tytoniowa na świecie po amerykańskim Philip Morris International, została założona w 1902 roku w Anglii. W portfolio firmy znajdują się takie marki jak Lucky Strike, Pall Mall, Kent, Dunhill, a także szereg marek specyficznych dla poszczególnych rynków oraz podgrzewacze do tytoniu glo i pałeczki neo.

Wszystkie znaki towarowe obecne w Rosji pozostaną własnością rosyjskiego biznesu, gdzie posiada fabrykę w St. Petersburgu. BAT Rosja obejmuje również International Tobacco Marketing Services, firmę zajmującą się marketingiem i sprzedażą.

British American Tobacco zapewniło także, że prognoza na 2023 rok zostanie zrealizowana pomimo wycofania się z Rosji.