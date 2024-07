Po rozpoczęciu wojny na Ukrainie liczba przypadków nacjonalizacji majątku prywatnego w Rosji gwałtownie wzrosła: do końca ubiegłego roku Prokuratura Generalna złożyła ponad 55 pozwów, żądając przekształcenia prywatnych firm i majątku w dochody państwa . Dla porównania w latach 2020 i 2021 wniosków takich było trzy rocznie, a od 2010 liczba takich spraw nie przekraczała jednego rocznie.

Dwór Putina zarabia na grabieży

Według obliczeń „Nowej Gazety. Europa” oraz „Transparency International – Rosja” w latach 2022–2023, a więc w czasie rosyjskiej wojny, pod kontrolę państwa przeszło ponad 180 prywatnych przedsiębiorstw, a żądania nacjonalizacji, które w ciągu dwóch lat trafiły do ​​sądów, dotyczyły prawie dwustu firm. Są to głównie przedsiębiorstwa produkujące wyroby militarne, a także aktywa „niepatriotycznych” przedsiębiorców.

Znacjonalizowane aktywa często trafiają pod kontrolę osób z dworu Putina, jak zauważył wcześniej założyciel największego rosyjskiego producenta samochodów Rolf, Siergiej Pietrow (Rolf również został znacjonalizowany w grudniu 2023 r.). Od marca „Rolfem” kieruje Roman Antonow, który jest partnerem biznesowym Umara Kremlewa, szefa Międzynarodowego Stowarzyszenia Boksu (IBA), „bliskiego przyjaciela” Putina. Innym przykładem jest znacjonalizowana w lipcu 2023 roku rosyjska spółka zależna francuskiego giganta mleczarskiego Danone, na której czele stanął 33-letni Jakub Zakriew, bratanek czeczeńskiego watażki Ramzana Kadyrowa.

W maju Elwira Nabiullina prezeska Banku Rosji ostrzegała, że ​​redystrybucja majątku i nacjonalizacja będą miały poważne konsekwencje dla gospodarki. Wywołują odpływ kapitału i reorientacja inwestorów na rynki zagraniczne, co położy kres realizacji celu ogłoszonego przez Putina, jakim jest podwojenie kapitalizacji rosyjskiej giełdy do 66 proc. PKB do 2030 roku. Jej głos nie został usłyszany na Kremlu.