Z tego artykułu się dowiesz: Jaka jest obecna pozycja Nicolása Maduro na arenie międzynarodowej?

W jaki sposób działalność karteli narkotykowych wpływa na politykę Stanów Zjednoczonych wobec Wenezueli?

Jakie są możliwe scenariusze działań USA wobec Wenezueli?

Jak zmienia się sytuacja gospodarcza Wenezueli pod wpływem międzynarodowych sankcji?

50 mln dol. – taką sumę Ameryka jest dziś gotowa wypłacić temu, kto wyda jej Nicolása Maduro. To tyle samo, ile była warta głowa Osamy bin Ladena po zamachach na Nowy Jork i Waszyngton 11 września 2001 roku (wyznaczoną początkowo na 25 mln dol. nagrodę do 50 mln dol. podwyższono w 2007 roku). Czy to wystarczy, aby obalić rządzącego Wenezuelą od 12 lat żelazną ręką byłego kierowcę autobusu, a potem najwierniejszego ucznia Hugo Cháveza?

– Maduro stoi na czele mafii, która składa się z armii, gangu narkotykowego, establishmentu. Jeśli on upadnie, upadnie i cały system. Mało prawdopodobne, aby ktoś z najbliższego otoczenia go zdradził – mówi „Rzeczpospolitej” Francisco Sánchez, profesor najstarszego uniwersytetu Hiszpanii w Salamance i znawca Ameryki Łacińskiej.

Ale mimo to w Pałacu Miraflores, siedzibie głowy państwa w centrum Caracas, panuje nerwowa atmosfera. Od kilku dni zbliża się do wybrzeży Wenezueli zespół amerykańskich okrętów, który może sygnalizować przygotowania do innego niż zdrada scenariusza: porwania Maduro przez Amerykanów. Wśród okrętów są trzy niszczyciele wyposażone w pociski Tomahawk, a także okręt podwodny o napędzie atomowym. Łącznie na pokładach okrętów znajduje się 4,5 tys. marynarzy i marines.