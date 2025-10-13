Sąsiedzi walczą w sądach z głośnymi „Orlikami". Sejm zdecydował o zmianie prawa

Aktualizacja: 13.10.2025 10:53 Publikacja: 13.10.2025 10:19
Od dwóch lat jest realizowany program budowy nowych Orlików. W zeszłym roku dofinansowano budowę 89 takich boisk - informował w sierpniu minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki
Foto: PAP/Jakub Kaczmarczyk
Do ustawy o sporcie ma zostać dodany nowy przepis, zgodnie z którym uprawianie sportu na boiskach, kortach, bieżniach, lodowiskach, siłowniach plenerowych, skateparkach, rolkowiskach i pumptrackach stanowi powszechne korzystanie ze środowiska w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, jeżeli odbywa się w ramach szkolenia sportowego albo aktywności sportowej o charakterze szkolnym lub rekreacyjnym. Oznacza to, że wskazane obiekty będą wyłączone spod norm hałasu.
Nowelizację przygotowało Ministerstwo Sportu i Turystyki, które argumentuje, iż nowy przepis ma przeciwdziałać zjawisku ograniczania funkcjonowania, a nawet zamykania, ogólnodostępnych obiektów sportowych w związku ze skargami mieszkańców dotyczącymi hałasu, generowanego przez użytkowników tych obiektów. W ostatnich latach coraz częściej dochodziło do przypadków, w których wskutek roszczeń sąsiedzkich obiekty infrastruktury sportowej, szczególnie boiska typu „Orlik”, zlokalizowane w centrach miejscowości, zostały czasowo lub trwale wyłączone z użytkowania.
Czytaj więcej
Boiska, korty czy skateparki mają być wyłączone z norm hałasu, które obecnie ograniczają możliwoś...
W kwietniu głośno było o prezydencie Puław, który miał trafić na pięć dni do aresztu, ponieważ nie chciał zapłacić grzywny nałożonej na miasto, właśnie z powodu hałasu dochodzącego z boiska. – Bezduszne, kalekie prawo, które uderza wprost w dzieci. Przez lata ciągną się wyroki, które są absurdem. Zapłacenie przez miasto grzywny za to, że dzieci mogą ćwiczyć na przyszkolnym boisku, byłoby usankcjonowaniem niesprawiedliwości. Dlatego wybrałem więzienie. To nie są tylko słowa – to czyny – napisał Paweł Maj, prezydent Puław, w mediach społecznościowych.
Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, małżeństwo, które mieszka w pobliżu orlika, już w 2018 r. złożyło skargę do sądu na hałas i nadmierne oświetlenie. A sąd zakazał korzystania z boiska osobom, które nie są uczniami znajdującej się obok szkoły podstawowej. Miasto zdecydowało się postawić ekrany akustyczne i udostępniło boisko wszystkim chętnym. Nie zakończyło to jednak sporu. Małżeństwo ponownie zgłosiło sprawę do sądu, wnioskując o ukaranie miasta grzywną w wysokości 15 tys. zł. Sąd Rejonowy w Puławach oddalił wniosek, ale małżeństwo odwołało się od tej decyzji. W grudniu 2023 r. Sąd Okręgowy w Lublinie nałożył na miasto grzywnę w wysokości 5 tys. zł.
Ostatecznie kara została zapłacona i prezydent Paweł Maj nie trafił do aresztu. Wpłaty dokonał ówczesny minister sportu Sławomir Nitras. Jednocześnie podczas posiedzenia Sejmu Nitras zapowiedział przygotowanie zmian w przepisach. – Nigdy więcej żaden orlik, żaden obiekt sportowy nie zostanie zamknięty – zadeklarował.
Czytaj więcej
Funkcjonują już od kilkunastu lat i wiele wymaga gruntownej modernizacji. Część samorządów ma też...
W ubiegły czwartek nowelizację przyjął Sejm. Jak informuje Ministerstwo Sportu i Turystyki, posłowie odrzucili poprawkę zgłoszoną przez Senat, która miała na celu uzupełnienie katalogu miejsc uprawiania sportu, które będą wyłączone spod norm hałasu o tory samochodowo-motocyklowe posiadające licencję wydaną przez Polski Związek Motorowy.
Nowelizacja czeka na podpis prezydenta.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Do ustawy o sporcie ma zostać dodany nowy przepis, zgodnie z którym uprawianie sportu na boiskach, kortach, bieżniach, lodowiskach, siłowniach plenerowych, skateparkach, rolkowiskach i pumptrackach stanowi powszechne korzystanie ze środowiska w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, jeżeli odbywa się w ramach szkolenia sportowego albo aktywności sportowej o charakterze szkolnym lub rekreacyjnym. Oznacza to, że wskazane obiekty będą wyłączone spod norm hałasu.
Nowelizację przygotowało Ministerstwo Sportu i Turystyki, które argumentuje, iż nowy przepis ma przeciwdziałać zjawisku ograniczania funkcjonowania, a nawet zamykania, ogólnodostępnych obiektów sportowych w związku ze skargami mieszkańców dotyczącymi hałasu, generowanego przez użytkowników tych obiektów. W ostatnich latach coraz częściej dochodziło do przypadków, w których wskutek roszczeń sąsiedzkich obiekty infrastruktury sportowej, szczególnie boiska typu „Orlik”, zlokalizowane w centrach miejscowości, zostały czasowo lub trwale wyłączone z użytkowania.
Śmierć jednego z rodziców lub obu wiąże się z koniecznością podziału majątku, który po sobie zostawili. Dziedzic...
Od września wzrosły opłaty za badania techniczne pojazdów. Jak się okazuje, to nie koniec podwyżek dla kierowców...
Zasiedzenie działki okazało się niemożliwe, bo inne osoby parkowały na niej auta i wyrzucały śmieci.
Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie pielęgniarki, która biła i dusiła pacjenta szpitala za to, że ten – podczas...
Cała awantura, która dotknęła sądownictwo, była wywołana pod hasłem walki z kastą i pałacowymi sędziami. W tej c...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas