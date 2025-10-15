Aktualizacja: 15.10.2025 12:52 Publikacja: 15.10.2025 12:03
Dorota Łoboda
Foto: tv.rp.pl
W środę 15 października mijają dwa lata, odkąd obecna koalicja rządząca, tworzona przez Koalicję Obywatelską, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polskę 2050 i Lewicę, wygrała wybory parlamentarne. Na komitety tych partii głosowało łącznie 53,71 proc. uczestników wyborów. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało wówczas poparcie 35,38 proc. głosujących, Konfederacja – 7,16 proc.
– Dużo rzeczy się udało, na wiele rzeczy z realizacją jeszcze musimy poczekać – powiedziała Dorota Łoboda, pytana o ocenę dotychczasowej kadencji. – Oceniam pozytywnie te dwa lata w Sejmie i myślę, że naprawdę robimy wszystko, żeby przywrócić ład po ośmiu latach rządów PiS-u – dodała.
– Nie jest to łatwa koalicja i tego nikt z nas nie ukrywa – przekonywała posłanka. – W koalicji ścierają się różne poglądy, różne przekonania. (...) Są rzeczy, które nas wszystkich łączą: chęć przywracania praworządności, prace dotyczące programów społecznych czy gospodarczych, obronność, polityka międzynarodowa. (...) Ale mamy i konserwatywne skrzydło w postaci PSL-u i części Polski 2050, i Lewicę, i tutaj zgrzyty są widoczne, szczególnie przy tematach, które są dla mnie szczególnie ważne – prawa kobiet, prawa osób LGBT, ale też różne spojrzenie na ochronę zdrowia czy na edukację – mówiła rozmówczyni Joanny Ćwiek-Śwideckiej. – Nie jest łatwo, ale do tego 2027 roku w tej koalicji na pewno dotrwamy, żeby jeszcze realizować program, z którym każdy z nas do wyborów szedł – zadeklarowała.
Ostatnie badania opinii publicznej nie są korzystne dla koalicji KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy. W przeprowadzonym w drugą rocznicę wyborów przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej” sondażu, w którym spytaliśmy o ocenę rządów koalicji, 65,4 proc. badanych oceniło, że rządzi ona gorzej, niż się spodziewali. 27,7 proc. uważa, że koalicja sprawuje się zgodnie z ich oczekiwaniami, a 3,3 proc. jest zdania, że koalicja rządzi lepiej niż się spodziewali.
Z kolei z sondażu Instytutu Pollster dla „Super Expressu” wynika, że 65 proc. wyborców koalicji rządzącej z 2023 roku jest dziś gotowych zagłosować na partie tworzące koalicję, co oznacza, że w ciągu dwóch lat PSL, Polska 2050 i Nowa Lewica straciły ponad 2,5 mln wyborców.
Czytaj więcej
Poczucie wpływu na rzeczywistość jest kluczowe dla zaangażowania obywatelskiego, aktywności społe...
Według różnych sondaży, co najmniej część partii tworzących koalicję nie dostałaby się teraz do Sejmu. Z najnowszego badania przygotowanego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się teraz, zwyciężyłaby Koalicja Obywatelska przed Prawem i Sprawiedliwością, Konfederacją oraz Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna, zaś poza Sejmem byłyby Razem, Lewica, PSL i Polska 2050.
– Ja rozumiem, że oczekiwania były olbrzymie, że po ośmiu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości Polki i Polacy, którzy oddali głos na ugrupowania tworzące „koalicję 15 października” wiązali ze zmianą władzy wielkie nadzieje i oczekiwali, że ta zmiana nastąpi szybko, ale ani wzrost gospodarczy, ani zmiany w edukacji, ani przywracanie praworządności nie toczy się szybko. Nie da się tego zrobić w ciągu pół roku, ani nawet, jak widać, w ciągu dwóch lat – tak wyniki sondażu dla „Rzeczpospolitej” skomentowała Dorota Łoboda.
– Tutaj musimy nieustająco apelować o cierpliwość i o docenienie tego, co już się udało zrobić i trochę o kredyt zaufania na kolejne dwa lata. My w ciągu tych dwóch lat będziemy kolejne obietnice realizować, ale też musimy pamiętać, że cały czas mamy w Pałacu Prezydenckim hamulcowego – dodała. Rzeczniczka KO stwierdziła, że jeśli chodzi o „przywracanie praworządności”, to bez współpracy z prezydentem „pewnych rzeczy nie da się przeprowadzić”.
Czytaj więcej
Wyborców partii tworzących koalicję rządzącą spytano w sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Supe...
Dorota Łoboda była też pytana o niekorzystne dla PSL, Polski 2050 i Lewicy sondaże. – Bardzo za naszych koalicjantów trzymamy kciuki, bo chcielibyśmy po 2027 roku nadal z naszymi partnerami współtworzyć rząd i miejmy nadzieję, że koalicjanci przezwyciężą swoje wewnętrzne trudności i zaczną to poparcie odbudowywać – odparła.
– Ja też mam nadzieję, że przez te dwa lata Polki i Polacy docenią chociażby to, że mają żłobek blisko domu – blisko 300 gmin, w których nie było żadnego miejsca opieki nad dziećmi do lat trzech, takie miejsca zyskały.(...) Jest ponad dwadzieścia pięć tysięcy ciąż z in vitro – to tak, jakbyśmy sobie zafundowali jeden dodatkowy miesiąc w naszym przyroście demograficznym. To programy, które Polki i Polacy docenią. Środki z KPO zaczną wreszcie działać, (...) zobaczymy nagle 5 miliardów, które zostały zainwestowane w onkologię i w opiekę długoterminową. (...) Mamy wzrost gospodarczy, mamy niską rekordowo inflację, więc myślę, że te rzeczy zostaną przez Polki i Polaków docenione, im dłużej o nich będziemy mówić, im dłużej one będą działać, a kolejne obietnice czekają – oświadczyła.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W środę 15 października mijają dwa lata, odkąd obecna koalicja rządząca, tworzona przez Koalicję Obywatelską, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polskę 2050 i Lewicę, wygrała wybory parlamentarne. Na komitety tych partii głosowało łącznie 53,71 proc. uczestników wyborów. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało wówczas poparcie 35,38 proc. głosujących, Konfederacja – 7,16 proc.
– Dużo rzeczy się udało, na wiele rzeczy z realizacją jeszcze musimy poczekać – powiedziała Dorota Łoboda, pytana o ocenę dotychczasowej kadencji. – Oceniam pozytywnie te dwa lata w Sejmie i myślę, że naprawdę robimy wszystko, żeby przywrócić ład po ośmiu latach rządów PiS-u – dodała.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Europa stawia na technologie krytyczne – kluczowe dla rozwoju gospodarczego, bezpieczeństwa i uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców.
Poczucie wpływu na rzeczywistość jest kluczowe dla zaangażowania obywatelskiego, aktywności społecznej i poczuci...
- Nie będzie ustawy o związkach partnerskich. Będzie ustawa, która reguluje i ochrania związki nieformalne. Nasz...
Są wyniki nowego sondażu preferencji partyjnych przygotowanego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą na półmetku kad...
Wyborców partii tworzących koalicję rządzącą spytano w sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” czy...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas