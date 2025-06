- Wyrażenie zgody osób pełnoletnich wspólnie zamieszkujących ze skazanym (z wyjątkiem, o którym była mowa powyżej).

- Odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne, takie jak np. liczba aktualnie dostępnych nadajników i ich możliwy zasięg.

Kto udziela zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Co do zasady sąd penitencjarny, a w bardzo wyjątkowych przypadkach – komisja penitencjarna.

Czy można odbyć „końcówkę” kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Tak, ale nie może jej odbyć każdy skazany.

Także i w przypadku chęci odbycia „końcówki” kary pozbawienia wolności przewidziano wymogi co do orzeczonej kary. W systemie dozoru elektronicznego może być odbywana kara pozbawienia wolności skazanego wobec którego orzeczono karę niższą niż 3 lata i pozostało mu do odbycia w zakładzie karnym nie więcej niż 6 miesięcy pozbawienia wolności. Ponadto, muszą zostać wszystkie wymienione wyżej wymogi w postaci np. niepopełnienia przestępstwa w warunkach recydywy wielokrotnej czy zgoda wspólnie zamieszkujących osób pełnoletnich.