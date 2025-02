W jakiego rodzaju sprawach ten środek mógłby być wykorzystywany, bo wiadomo, że jeśli zachodzi realna obawa matactwa czy utrudnianie postępowania, AE nie zda egzaminu.

Zgadzam się. Nie zastosujemy AE, jeśli istnieje realna obawa matactwa. Nie da się więc z góry określić, że przy danej kategorii spraw będzie to możliwe bądź z góry wykluczone. Natomiast łatwiej powiedzieć, na jakim etapie postępowania przygotowawczego spodziewamy się, że będzie on stosowany. W moim przekonaniu i w opinii komisji kodyfikacyjnej najbardziej sprawdzi się on na późniejszym etapie postępowania przygotowawczego, w momencie gdy będzie można luzować rygory. Czyli jeśli w sprawie zostanie zastosowane TA, to zamiast wielokrotnie go przedłużać, co ma miejsce obecnie, będzie można zamienić TA na AE.

Natomiast projektowane przepisy dopuszczają również możliwość zastosowania TA już na pierwotnym etapie. Jeżeli prokurator ma zgromadzone wszystkie dowody, to będzie mógł wnioskować do sądu o TA z możliwością zamiany na areszt elektroniczny po ustaleniu, że spełnione są warunki techniczne. Wówczas taki tymczasowy areszt w areszcie śledczym mógłby być stosowany przez okres do siedmiu dni, w trakcie których będzie sprawdzane, czy są spełnione warunki do zastosowania AE.

Jakie to warunki?

W miejscu wykonywania AE, czyli co do zasady we własnym mieszkaniu oskarżonego, choć może to być również wskazane inne miejsce, w którym będzie przebywał, musi być dostęp do prądu oraz zasięg telefonii komórkowej. Jednym z warunków jest też zgoda pozostałych dorosłych domowników oskarżonego.