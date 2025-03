Znany jest już kształt planowanej nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego. Projekt, który trafił właśnie do konsultacji i uzgodnień, w dużej mierze stanowi odwrócenie zmian wprowadzonych przez poprzedni rząd. Zaostrzały one warunki wykonywania kary i ograniczały możliwość przedterminowego warunkowego zwolnienia.

Jedną z takich zmian było wprowadzenie (bez choćby zdania uzasadnienia) nowego brzmienia art. 161 §3 i § 4 k.k.w. W ten sposób wydłużono okresy karencji, po których osadzony może się ponownie ubiegać o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Przed nowelizacją, która weszła w życie 1 stycznia 2023 r., było to możliwe co trzy miesiące (przy wyrokach do 5 lat więzienia) i pół roku (przy karach przekraczających 5 lat). Poprzednia większość parlamentarna zdecydowała, że przy karach do 5 lat stosowny wniosek będzie można składać raz na pół roku, a w przypadku kar dłuższych, raz do roku. Jeśli osadzony się pospieszy, jego wniosek i tak poczeka na rozpoznanie zgodnie z ustawowymi terminami.

Możliwość częstszego ubiegania się warunkowe zwolnienie nie jest połączona z gwarancją jego uwzględnienia

– Nie ukrywam, że wydłużenie okresów karencji wydawało mi się rozwiązaniem obliczonym jedynie na osiągnięcie politycznego efektu. Oczywiście odciążyło to sądy penitencjarne, bo jeśli osadzony mógł występować z wnioskiem np. raz na sześć miesięcy, a teraz raz do roku, to siłą rzeczy wniosków do rozpoznania jest mniej. Jednak z punktu widzenia uprawnień skazanych i humanitarnego wykonania kary obecne rozwiązanie jest mniej korzystne – mówi sędzia Tomasz Huminiak, przewodniczący V wydziału penitencjarnego Sądu Okręgowego w Opolu.

Teraz Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje powrót do wcześniejszych regulacji przypominając, że możliwość złożenia wniosku o przedterminowe zwolnienie nie jest połączona z gwarancją jego uwzględnienia.