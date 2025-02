Decyzję o przeniesieniu do zakładu o lżejszym rygorze zawsze można cofnąć

Co więcej, jak zauważa prof. Szymon Tarapata z Uniwersytetu Jagiellońskiego, decyzję klasyfikacyjną co do zmiany typu i rodzaju jednostki penitencjarnej, w której skazany ma odbywać karę, można zmienić. – Jeśli osadzony nie sprawdzi się w warunkach lżejszych, to można go z powrotem przenieść do zakładu o większych rygorach. Określanie tak długich okresów, jakie obowiązują obecnie, to czysty populizm – dodaje prof. Tarapata, który przypomina, że osobę skazaną na dożywotnie pozbawienie wolności można warunkowo zwolnić po odbyciu 30 lat kary. – Jednak najpierw taka osoba powinna być „testowana” w warunkach wolnościowych poprzez udzielanie przepustek, a te w zakładach typu zamkniętego nie są udzielane.

Do tego, jak zauważa mec. Monika Gorząch, przywrócenie poprzednich regulacji w praktyce wcale nie musi się przełożyć na to, że skazani na najsurowsze kary będą szybciej przenoszeni do zakładów o lżejszych obostrzeniach.

– Bardzo mało więźniów dożywotnich ma szansę na zmianę typu jednostki. Służba Więzienna ma problem z tymi więźniami. Oprócz zmiany przepisów powinniśmy też zmieniać mentalność w tym zakresie. Na razie w praktyce spotykam się często z utrudnianiem takim więźniom czynienia jakiegokolwiek progresu – mówi mec. Gorząch, Dodaje, że jest też problem z zatrudnianiem takich więźniów.

547 osób skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności odbywa obecnie karę w zakładach karnych W stosunku do 25 osadzonych wyrok jest nieprawomocny

Jak tłumaczy, gdy skazani na dożywocie zaczynają odbywanie kary, termin do ubiegania się przez nich o warunkowe przedterminowe zwolnienie pozostaje tak odległy, że często są oni pomijani, przy zatrudnieniu, kursach czy edukacji, bo pierwszeństwo mają skazani na kary krótkoterminowe.

– Więźniowie skazani na taką karę, pozbawieni są często sensu i człowieczeństwa z uwagi na stawiane im ograniczenia oraz ciągłą niewiedzę co do tego, czy opuszczą kiedykolwiek jednostkę penitencjarną. A jednak, jeżeli dana jednostka poczyniła duży progres, sumiennie przez wszystkie lata realizowała indywidualny program oddziaływania, to powinna mieć szansę na poprawę swojej sytuacji, a co za tym idzie, mieć możliwość zmiany typu jednostki – dodaje ekspertka.