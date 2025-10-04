Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Kto ma obowiązek sprzątnąć liście z chodnika? Można zapłacić wysoki mandat

Wraz z nadejściem jesieni wraca problem zalegających na chodnikach liści, które zwłaszcza w czasie deszczowej pogody mogą stanowić zagrożenie dla pieszych. Śliska nawierzchnia może być przyczyną upadków i urazów. Kto w takie sytuacji ponosi konsekwencje? Czy właściciel posesji ma obowiązek sprzątania liści z przylegającego do niej chodnika?

Publikacja: 04.10.2025 07:06

Czy właściciel posesji ma obowiązek sprzątnąć liście z przylegającego do niej chodnika? Oto co mówi

Czy właściciel posesji ma obowiązek sprzątnąć liście z przylegającego do niej chodnika? Oto co mówi prawo

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Obowiązek sprzątania liści zalegających na chodniku, podobnie jak jego odśnieżanie w wielu przypadkach leży po stronie właściciela przylegającej do niego posesji. Za jego niedopełnienie grożą konsekwencje finansowe. 

Kiedy właściciel domu odpowiada za sprzątanie liści z chodnika? Co mówią przepisy?

Właściciele posesji, do których przylega chodnik, po którym poruszają się piesi muszą się liczyć z obowiązkiem sprzątania zalegających na nim liści. Według przepisów to właśnie właściciel odpowiada za utrzymanie czystości i porządku w obrębie nieruchomości.

Mówi o tym art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z nim do obowiązków właścicieli nieruchomości należy „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości”.

Za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, czyli właśnie chodnik. Obowiązek dotyczy prywatnych właścicieli domów i zarządców nieruchomości.

Czytaj więcej

Sąsiad może zebrać owoce, które spadły na jego działkę, nawet jeśli nie jest właścicielem drzewa
Prawo w Polsce
Do kogo należą owoce, które spadły z drzewa na sąsiednią działkę?
Reklama
Reklama

Kiedy właściciel posesji nie musi sprzątać liści z chodnika?

Od tej zasady są jednak wyjątki. Nie zawsze obowiązek uprzątnięcia liści z chodnika wzdłuż nieruchomości leży w gestii jej właściciela. Nie musi on sprzątać chodnika, jeżeli:

  • między chodnikiem, a granicą posesji znajduje się teren nieutwardzony - na przykład zasiana trawa lub posadzone drzewa
  • na chodniku jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych

Jeżeli więc między posesją a chodnikiem znajduje się pas zieleni, obowiązek sprzątania liści lub odśnieżania należy do gminy. W przypadku, gdy wyznaczona jest strefa płatnego parkowania - za sprzątanie odpowiada zarządca drogi. Gmina lub zarządca drogi jest zobowiązany również do utrzymania porządku na chodnikach w obrębie przystanków komunikacji miejskiej i innych terenów ogólnodostępnych.

Właściciel nie ma również obowiązku utrzymania chodnika w idealnej czystości o każdej porze dnia i nocy. Ustawa nie wskazuje, jak często należy sprzątać liście, błoto lub śnieg. Właściciel posesji musi jednak wykazać, że dochował należytej staranności.

Czytaj więcej

Niektóre obszary w lesie są objęte stałym zakazem wstępu
Prawo w Polsce
W tych miejscach lepiej nie zbierać grzybów. Kary za złamanie przepisów są wysokie

Jakie kary grożą za nieuprzątnięcie chodnika?

Nieuprzątnięcie liści traktowane jest tak samo, jak nieodśnieżenie chodnika zimą. Za niewywiązanie się z obowiązku straż miejska może nałożyć na właściciela nieruchomości mandat do 500 zł. To jednak tylko część możliwych konsekwencji.

Reklama
Reklama

Jeżeli właściciel nie stosuje się do nakazów, grozi mu kara grzywny do 1500 zł. Zgodnie z art. 117 Kodeksu wykroczeń:

„Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.”

Jeżeli z powodu zalegających na chodniku liści lub śniegu pieszy przewróci się na śliskiej nawierzchni i dozna urazu, może zażądać od właściciela nieruchomości odszkodowania. Zgodnie z orzecznictwem sądów kwoty mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Aby uniknąć wypłaty tak wysokich kwot, warto nie tylko regularnie sprzątać przylegający do posesji chodnik, ale również posiadać odpowiednie ubezpieczenie.

Czytaj więcej

Kto ponosi koszty budowy lub wymiany ogrodzenia? Przepisy mówią jasno
Nieruchomości
Czy sąsiad może żądać zwrotu pieniędzy za ogrodzenie? Przepisy mówią jasno

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Drogi Nieruchomości Prawo chodniki

Obowiązek sprzątania liści zalegających na chodniku, podobnie jak jego odśnieżanie w wielu przypadkach leży po stronie właściciela przylegającej do niego posesji. Za jego niedopełnienie grożą konsekwencje finansowe. 

Kiedy właściciel domu odpowiada za sprzątanie liści z chodnika? Co mówią przepisy?

Pozostało jeszcze 92% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Sędzia Maciej Nawacki
Sądy i trybunały
Sędzia Maciej Nawacki nakłada grzywnę za wniosek o wyłączenie neo-sędziego
Mariusz Ulman
Opinie Prawne
Sędzia Mariusz Ulman: Zostałem nazwany debilem, gnojem, hyclem
Spór o rzecznika dyscyplinarnego sędziów. Prezes SN: ja to rozstrzygnę
Sądy i trybunały
Spór o rzecznika dyscyplinarnego sędziów. Prezes SN: ja to rozstrzygnę
Waldemar Żurek, Małgorzata Manowska
Sądy i trybunały
Manowska zawiadamia prokuraturę. Chodzi o działania Żurka wobec SN
Sąd Najwyższy
Spadki i darowizny
Ten rodzaj testamentu jest niebezpieczny. Pokazują to wyroki Sądu Najwyższego
Reklama
Reklama
e-Wydanie