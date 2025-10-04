Aktualizacja: 04.10.2025 08:03 Publikacja: 04.10.2025 07:06
Czy właściciel posesji ma obowiązek sprzątnąć liście z przylegającego do niej chodnika? Oto co mówi prawo
Obowiązek sprzątania liści zalegających na chodniku, podobnie jak jego odśnieżanie w wielu przypadkach leży po stronie właściciela przylegającej do niego posesji. Za jego niedopełnienie grożą konsekwencje finansowe.
Właściciele posesji, do których przylega chodnik, po którym poruszają się piesi muszą się liczyć z obowiązkiem sprzątania zalegających na nim liści. Według przepisów to właśnie właściciel odpowiada za utrzymanie czystości i porządku w obrębie nieruchomości.
Mówi o tym art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z nim do obowiązków właścicieli nieruchomości należy „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości”.
Za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, czyli właśnie chodnik. Obowiązek dotyczy prywatnych właścicieli domów i zarządców nieruchomości.
Od tej zasady są jednak wyjątki. Nie zawsze obowiązek uprzątnięcia liści z chodnika wzdłuż nieruchomości leży w gestii jej właściciela. Nie musi on sprzątać chodnika, jeżeli:
Jeżeli więc między posesją a chodnikiem znajduje się pas zieleni, obowiązek sprzątania liści lub odśnieżania należy do gminy. W przypadku, gdy wyznaczona jest strefa płatnego parkowania - za sprzątanie odpowiada zarządca drogi. Gmina lub zarządca drogi jest zobowiązany również do utrzymania porządku na chodnikach w obrębie przystanków komunikacji miejskiej i innych terenów ogólnodostępnych.
Właściciel nie ma również obowiązku utrzymania chodnika w idealnej czystości o każdej porze dnia i nocy. Ustawa nie wskazuje, jak często należy sprzątać liście, błoto lub śnieg. Właściciel posesji musi jednak wykazać, że dochował należytej staranności.
Nieuprzątnięcie liści traktowane jest tak samo, jak nieodśnieżenie chodnika zimą. Za niewywiązanie się z obowiązku straż miejska może nałożyć na właściciela nieruchomości mandat do 500 zł. To jednak tylko część możliwych konsekwencji.
Jeżeli właściciel nie stosuje się do nakazów, grozi mu kara grzywny do 1500 zł. Zgodnie z art. 117 Kodeksu wykroczeń:
„Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.”
Jeżeli z powodu zalegających na chodniku liści lub śniegu pieszy przewróci się na śliskiej nawierzchni i dozna urazu, może zażądać od właściciela nieruchomości odszkodowania. Zgodnie z orzecznictwem sądów kwoty mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Aby uniknąć wypłaty tak wysokich kwot, warto nie tylko regularnie sprzątać przylegający do posesji chodnik, ale również posiadać odpowiednie ubezpieczenie.
