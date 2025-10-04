Obowiązek sprzątania liści zalegających na chodniku, podobnie jak jego odśnieżanie w wielu przypadkach leży po stronie właściciela przylegającej do niego posesji. Za jego niedopełnienie grożą konsekwencje finansowe.

Kiedy właściciel domu odpowiada za sprzątanie liści z chodnika? Co mówią przepisy?

Właściciele posesji, do których przylega chodnik, po którym poruszają się piesi muszą się liczyć z obowiązkiem sprzątania zalegających na nim liści. Według przepisów to właśnie właściciel odpowiada za utrzymanie czystości i porządku w obrębie nieruchomości.

Mówi o tym art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z nim do obowiązków właścicieli nieruchomości należy „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości”.

Za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, czyli właśnie chodnik. Obowiązek dotyczy prywatnych właścicieli domów i zarządców nieruchomości.