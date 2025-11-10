Aktualizacja: 10.11.2025 06:45 Publikacja: 10.11.2025 06:13
Wołodymyr Zełenski
Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Zełenski w rozmowie z brytyjskim dziennikiem przekonywał, że rosyjska armia swoje sukcesy w rejonie Pokrowska, którego większa część została już zajęta przez Rosjan, odniosła dzięki skierowaniu w ten rejon ogromnych sił. Jak wyliczał Zełenski Rosjanie rzucili na ten odcinek frontu 170 tys. żołnierzy. - To cała historia. Nie ma tam (rosyjskiego) sukcesu. Są duże straty – mówił.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1355 dniu wojny
Foto: PAP
Według Zełenskiego tylko w październiku Rosja straciła w walkach na Ukrainie 25 tys. żołnierzy – zabitych i rannych.
Jednocześnie prezydent Ukrainy ostrzegał, że Rosja może zdecydować się na otwarcie drugiego frontu w Europie przed zakończeniem wojny na Ukrainie. Jak mówił już dziś Rosja prowadzi „wojnę hybrydową przeciw Europie” i testuje czerwone linie NATO.
W kontekście ewentualnego rosyjskiego ataku na inne europejskie państwo, Zełenski przekonywał, że jego zdaniem jest to możliwe już teraz. - Tak uważam. On (Władimir Putin) może to zrobić. Musimy zapomnieć o ogólnym europejskim sceptycyzmie i przekonaniu, że Putin chce najpierw zająć Ukrainę, a potem skierować się gdzie indziej. Może robić obie rzeczy jednocześnie – mówił ukraiński prezydent.
Czytaj więcej
„Tylko w tym tygodniu Rosjanie użyli prawie 1500 dronów szturmowych, 1170 kierowanych bomb lotnic...
Zdaniem Zełenskiego intensyfikacja działań hybrydowych przeciw Europie – w tym naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez liczne rosyjskie drony w nocy z 9 na 10 września, a także pojawienie się tajemniczych dronów w pobliżu europejskich lotnisk (m.in. w Kopenhadze, Monachium i Brukseli) - jest spowodowana niepowodzeniami Rosjan na ukraińskim froncie.
- Putin znajduje się w sytuacji bez wyjścia, jeśli chodzi o realne sukcesy (na froncie). Dla niego to bardziej pat. To dlatego niepowodzenia mogą doprowadzić go do rozglądania się za innymi terytoriami. Sytuacja jest dla nas bardzo trudna, ale my jesteśmy u siebie i bronimy siebie – mówił ukraiński prezydent.
Mówiąc o Rosji Zełenski opisał ją jako „duże i agresywne państwo”, które potrzebuje „dużego zewnętrznego przeciwnika”, by zjednoczyć składające się na Federację Rosyjską regiony i różne grupy etniczne, zamieszkujące kraj. - Putin postrzegał USA i Zachód jako wroga. Przyjaźnienie się z Rosją nie jest rozwiązaniem dla USA. Jeśli chodzi o wartości, Ukraina jest znacznie bliżej USA niż Rosja – przekonywał ukraiński prezydent.
Informacja jest aktualizowana
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zełenski w rozmowie z brytyjskim dziennikiem przekonywał, że rosyjska armia swoje sukcesy w rejonie Pokrowska, którego większa część została już zajęta przez Rosjan, odniosła dzięki skierowaniu w ten rejon ogromnych sił. Jak wyliczał Zełenski Rosjanie rzucili na ten odcinek frontu 170 tys. żołnierzy. - To cała historia. Nie ma tam (rosyjskiego) sukcesu. Są duże straty – mówił.
Według Zełenskiego tylko w październiku Rosja straciła w walkach na Ukrainie 25 tys. żołnierzy – zabitych i rannych.
Dostawy amerykańskiej broni do sojuszników NATO na Ukrainę zostały wstrzymane z powodu shutdownu rządu – informu...
Wspólna infrastruktura sztucznej inteligencji w sektorze bankowym to ambitny projekt, który w przyszłości (potencjalnie) mógłby obniżyć koszty korzystania z niej. Problemem może być brak jednego standardu takich rozwiązań czy utrata przez banki przewag konkurencyjnych.
Największy i najnowocześniejszy chiński lotniskowiec Fujian wszedł do służby - poinformowały chińskie media pańs...
– Jeśli spojrzeć na obecne możliwości i siłę bojową Rosji, to ten kraj mógłby rozpocząć atak na niewielką skalę...
Sekretarz obrony Pete Hegseth poinformował o kolejnym ataku amerykańskiej armii na łódź na Morzu Karaibskim. Zaa...
Wiele uwagi przywiązuje się obecnie do innowacji, nie tylko technologicznych, które przynoszą nowe funkcjonalności, ale i takich, których oryginalność polega na unikatowym wzornictwie. Stąd liczba zgłaszanych patentów i zastrzeganych wzorów wciąż rośnie. By ułatwić sprawy urzędowe i zapewnić lepszą organizację pracy urzędów, część spraw będzie można załatwiać on-line
Donald Trump zapowiedział testy amerykańskiej broni jądrowej, Kreml odpowiada, grożąc swoimi testami. Teraz Wład...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas