Wołodymyr Zełenski ostrzega Europę: Władimir Putin może was zaatakować już teraz

Rosja prowadzi wojnę hybrydową przeciw Europie i testuje czerwone linie NATO - mówił prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w rozmowie z dziennikiem „The Guardian”.

Publikacja: 10.11.2025 06:13

Wołodymyr Zełenski

Wołodymyr Zełenski

Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Artur Bartkiewicz

Zełenski w rozmowie z brytyjskim dziennikiem przekonywał, że rosyjska armia swoje sukcesy w rejonie Pokrowska, którego większa część została już zajęta przez Rosjan, odniosła dzięki skierowaniu w ten rejon ogromnych sił. Jak wyliczał Zełenski Rosjanie rzucili na ten odcinek frontu 170 tys. żołnierzy. - To cała historia. Nie ma tam (rosyjskiego) sukcesu. Są duże straty – mówił. 

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1355 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1355 dniu wojny

Foto: PAP

Według Zełenskiego tylko w październiku Rosja straciła w walkach na Ukrainie 25 tys. żołnierzy – zabitych i rannych.

Czy Władimir Putin zaatakuje Europę, bo nie odnosi sukcesów na Ukrainie?

Jednocześnie prezydent Ukrainy ostrzegał, że Rosja może zdecydować się na otwarcie drugiego frontu w Europie przed zakończeniem wojny na Ukrainie. Jak mówił już dziś Rosja prowadzi „wojnę hybrydową przeciw Europie” i testuje czerwone linie NATO. 

W kontekście ewentualnego rosyjskiego ataku na inne europejskie państwo, Zełenski przekonywał, że jego zdaniem jest to możliwe już teraz. - Tak uważam. On (Władimir Putin) może to zrobić. Musimy zapomnieć o ogólnym europejskim sceptycyzmie i przekonaniu, że Putin chce najpierw zająć Ukrainę, a potem skierować się gdzie indziej. Może robić obie rzeczy jednocześnie – mówił ukraiński prezydent. 

Zdaniem Zełenskiego intensyfikacja działań hybrydowych przeciw Europie – w tym naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez liczne rosyjskie drony w nocy z 9 na 10 września, a także pojawienie się tajemniczych dronów w pobliżu europejskich lotnisk (m.in. w Kopenhadze, Monachium i Brukseli) - jest spowodowana niepowodzeniami Rosjan na ukraińskim froncie.

- Putin znajduje się w sytuacji bez wyjścia, jeśli chodzi o realne sukcesy (na froncie). Dla niego to bardziej pat. To dlatego niepowodzenia mogą doprowadzić go do rozglądania się za innymi terytoriami. Sytuacja jest dla nas bardzo trudna, ale my jesteśmy u siebie i bronimy siebie – mówił ukraiński prezydent. 

Mówiąc o Rosji Zełenski opisał ją jako „duże i agresywne państwo”, które potrzebuje „dużego zewnętrznego przeciwnika”, by zjednoczyć składające się na Federację Rosyjską regiony i różne grupy etniczne, zamieszkujące kraj. - Putin postrzegał USA i Zachód jako wroga. Przyjaźnienie się z Rosją nie jest rozwiązaniem dla USA. Jeśli chodzi o wartości, Ukraina jest znacznie bliżej USA niż Rosja – przekonywał ukraiński prezydent. 

Informacja jest aktualizowana

