Zełenski w rozmowie z brytyjskim dziennikiem przekonywał, że rosyjska armia swoje sukcesy w rejonie Pokrowska, którego większa część została już zajęta przez Rosjan, odniosła dzięki skierowaniu w ten rejon ogromnych sił. Jak wyliczał Zełenski Rosjanie rzucili na ten odcinek frontu 170 tys. żołnierzy. - To cała historia. Nie ma tam (rosyjskiego) sukcesu. Są duże straty – mówił.

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1355 dniu wojny Foto: PAP

Według Zełenskiego tylko w październiku Rosja straciła w walkach na Ukrainie 25 tys. żołnierzy – zabitych i rannych.

Czy Władimir Putin zaatakuje Europę, bo nie odnosi sukcesów na Ukrainie?

Jednocześnie prezydent Ukrainy ostrzegał, że Rosja może zdecydować się na otwarcie drugiego frontu w Europie przed zakończeniem wojny na Ukrainie. Jak mówił już dziś Rosja prowadzi „wojnę hybrydową przeciw Europie” i testuje czerwone linie NATO.

W kontekście ewentualnego rosyjskiego ataku na inne europejskie państwo, Zełenski przekonywał, że jego zdaniem jest to możliwe już teraz. - Tak uważam. On (Władimir Putin) może to zrobić. Musimy zapomnieć o ogólnym europejskim sceptycyzmie i przekonaniu, że Putin chce najpierw zająć Ukrainę, a potem skierować się gdzie indziej. Może robić obie rzeczy jednocześnie – mówił ukraiński prezydent.