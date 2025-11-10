Aktualizacja: 10.11.2025 13:06 Publikacja: 10.11.2025 12:32
Port Sudan
Jak poinformował ambasador w rozmowie z RIA Nowosti, tocząca się wojna domowa uniemożliwia kontynuację projektu, który miał być pierwszą od czasów ZSRR stałą bazą rosyjskiej floty w Afryce.
– Z uwagi na trwający konflikt zbrojny prace w tej sprawie zostały wstrzymane – powiedział w rozmowie z agencją RIA Nowosti.
Porozumienie między Moskwą a Chartumem o utworzeniu punktu logistycznego rosyjskiej marynarki wojennej zawarto w w 2020 roku. Zgodnie z dokumentem Sudan zgodził się na budowę obiektu w Port Sudanie nad Morzem Czerwonym, który miał przyjmować do czterech okrętów i do 300 żołnierzy rosyjskich.
Rosja uzyskała również prawo do składowania na miejscu broni, amunicji oraz systemów obrony powietrznej i walki radioelektronicznej. Umowa jednak nigdy nie została ratyfikowana przez parlament Sudanu.
Negocjacje dotyczące bazy rozpoczęły się jeszcze w 2017 roku, za prezydentury Umara al-Baszira, który rządził Sudanem od 1989 roku. Po jego obaleniu w 2019 roku rozmowy z Rosją zostały wstrzymane.
W czasie wojny domowej, która wybuchła w 2023 roku Rosja – poprzez grupę Wagnera – początkowo wspierała Siły Szybkiego Reagowania (RSF), czyli ugrupowanie rebelianckie. Z czasem jednak Moskwa zmieniła stronę i zaczęła wspierać wojska rządowe.
Wojna w Sudanie
W lutym 2025 roku siły lojalne wobec władz przejęły kontrolę nad Chartumem, lotniskiem międzynarodowym, pałacem prezydenckim oraz głównymi bazami wojskowymi. Po tych wydarzeniach minister spraw zagranicznych Sudanu ogłosił, że porozumienie z Rosją zostało potwierdzone i w Port Sudanie rozpoczęto budowę bazy. Teraz projekt ponownie został zamrożony.
Według rosyjskiego eksperta wojskowego, Wiktora Murachowskiego, redaktora naczelnego czasopisma „Arsenał Otieczestwa”, planowana placówka w Sudanie miała być pierwszą bazą rosyjskiej floty w Afryce od czasów Związku Radzieckiego. W czasach ZSRR radzieckie bazy morskie działały w Somalii i Etiopii – pierwsza została zamknięta w 1977 roku, druga w 1991 roku.
Jak podkreśla Murachowski, obecność Rosji nad Morzem Czerwonym dawałaby Moskwie kontrolę nad szlakiem przez Kanał Sueski, którym odbywa się około 10 proc. światowych przewozów morskich. – Ponadto Rosja zapewniłaby sobie stałą obecność w regionie Oceanu Indyjskiego, utraconą po rozpadzie ZSRR – zaznaczył ekspert.
Baza w Sudanie była postrzegana przez Moskwę jako kluczowy element nowej strategii wojskowej Rosji w Afryce, mający zapewnić jej dostęp do Morza Czerwonego i większy wpływ na szlaki handlowe między Azją, Afryką a Europą. Dla Sudanu projekt mógł oznaczać wzmocnienie współpracy gospodarczej i wojskowej z Rosją, w tym dostawy sprzętu wojskowego i paliw.
