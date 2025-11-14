Reklama
Warszawa liderem prestiżowego europejskiego rankingu. Znacznie powyżej średniej

Region Warszawski Stołeczny ma największy w Unii Europejskiej odsetek osób związanych z sektorem nauki i zaawansowanych technologii. Znacznie przewyższający unijną średnią.

Publikacja: 14.11.2025 13:02

Warszawa liderem prestiżowego europejskiego rankingu. Znacznie powyżej średniej

Foto: Adobe Stock

Anita Błaszczak

Pod koniec ubiegłego roku ponad trzech na czterech (74,3 proc.) pracowników w aglomeracji warszawskiej zaliczało się do zasobów innowacyjnego sektora określanego skrótem HRST, czyli związanego z nauką, badaniami i rozwojem oraz zaawansowanymi technologiami B+R – wynika z najnowszych danych Eurostatu. Tym samym stolica Polski (wraz z jej podmiejskimi obwarzankami) miała najwyższy odsetek naukowo-technologicznych talentów wśród regionów Unii. W tym także absolwentów innych kierunków, którzy po studiach zdecydowali się na karierę w branżach związanych z nauką i technologiami.

W europejskiej czołówce regionów z najwyższym, ponad 70-proc. udziałem zasobów HRST kolejne miejsca zajęły: Brabancja Walońska (Belgia) oraz dwie stolice z naszej części Europy – Budapeszt i Praga.

Nauka i technologie dają pracę

Według danych Eurostatu, w ubiegłym roku już 126,2 mln mieszkańców Unii w wieku od 15 do 74 lat było związanych z sektorem naukowo-technologicznym, co stanowiło 49,2 proc. siły roboczej Wspólnoty. Najwięcej, bo 101,1 mln osób spełniało kryterium wykształcenia HRST, 80,5 mln – kryterium zawodowe (czyli pracowało w zawodach związanych z tym sektorem), a 55,4 mln – zarówno kryterium edukacyjne, jak i zawodowe.

Jak zaznacza Eurostat, to ta trzecia grupa – osoby posiadające kwalifikacje w dziedzinie nauk ścisłych i technologii oraz zatrudnione w pokrewnych zawodach – stanowi „podstawę HRST" (core HRST). To bardzo cenny zasób, gdyż regiony o wysokim udziale podstawowego HRST w zatrudnieniu mogą liczyć na szereg korzyści, w tym wyższą produktywność i wyższy poziom płac.

Kadry dla rozwoju

Jak szacuje Eurostat, pracownicy z podstawowej grupy HRST (z wykształceniem i zawodem w obszarze nauki i nowych technologii) w 2024 r. stanowili ok. 25,5 proc. siły roboczej w krajach Unii.

Najwyższy udział takich specjalistów miały w zeszłym roku: Luksemburg (48,4 proc.) i Budapeszt (47,3 proc.), podczas gdy Warszawski Region Stołeczny uplasował się na trzecim miejscu (44,8 proc.).

Aglomeracja warszawska jest też w unijnej czołówce biorąc pod uwagę liczbę pracowników z podstawowej grupy HRST. W ubiegłym roku było to 0,8 mln osób. Liderem był najludniejszy region Francji, Ile-de-France (z Paryżem), w którym 2,4 mln osób miało studia i zawód związany z HRST.

Pod koniec ubiegłego roku ponad trzech na czterech (74,3 proc.) pracowników w aglomeracji warszawskiej zaliczało się do zasobów innowacyjnego sektora określanego skrótem HRST, czyli związanego z nauką, badaniami i rozwojem oraz zaawansowanymi technologiami B+R – wynika z najnowszych danych Eurostatu. Tym samym stolica Polski (wraz z jej podmiejskimi obwarzankami) miała najwyższy odsetek naukowo-technologicznych talentów wśród regionów Unii. W tym także absolwentów innych kierunków, którzy po studiach zdecydowali się na karierę w branżach związanych z nauką i technologiami.

