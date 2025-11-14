Z tego artykułu się dowiesz: Jak Warszawa wyróżnia się pod względem odsetka pracowników w sektorze nauki i technologii w UE?

Jak Warszawski Region Stołeczny plasuje się na tle innych europejskich regionów pod względem naukowo-technologicznych talentów?

Jakie regiony europejskie mają największy udział specjalistów HRST w sile roboczej?

Pod koniec ubiegłego roku ponad trzech na czterech (74,3 proc.) pracowników w aglomeracji warszawskiej zaliczało się do zasobów innowacyjnego sektora określanego skrótem HRST, czyli związanego z nauką, badaniami i rozwojem oraz zaawansowanymi technologiami B+R – wynika z najnowszych danych Eurostatu. Tym samym stolica Polski (wraz z jej podmiejskimi obwarzankami) miała najwyższy odsetek naukowo-technologicznych talentów wśród regionów Unii. W tym także absolwentów innych kierunków, którzy po studiach zdecydowali się na karierę w branżach związanych z nauką i technologiami.

W europejskiej czołówce regionów z najwyższym, ponad 70-proc. udziałem zasobów HRST kolejne miejsca zajęły: Brabancja Walońska (Belgia) oraz dwie stolice z naszej części Europy – Budapeszt i Praga.

Nauka i technologie dają pracę

Według danych Eurostatu, w ubiegłym roku już 126,2 mln mieszkańców Unii w wieku od 15 do 74 lat było związanych z sektorem naukowo-technologicznym, co stanowiło 49,2 proc. siły roboczej Wspólnoty. Najwięcej, bo 101,1 mln osób spełniało kryterium wykształcenia HRST, 80,5 mln – kryterium zawodowe (czyli pracowało w zawodach związanych z tym sektorem), a 55,4 mln – zarówno kryterium edukacyjne, jak i zawodowe.