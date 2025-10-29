Pomimo potępienia Kremla za wojnę na Ukrainie, rosyjscy urzędnicy są nadal mile widziani w Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i aktywnie uczestniczą w konferencjach międzynarodowych, zwraca uwagę litewski portal Delfi.

Reklama Reklama

Dyrektor WHO pod rękę z Ławrowem

Dziennikarze przypominają, że 16 czerwca Hans Kluge, dyrektor regionalny WHO na Europę, odwiedził Moskwę, gdzie spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem i uścisnął mu dłoń. Spotkanie wywołało oburzenie na arenie międzynarodowej. Ukraińcy zwracali uwagę, że takie wizyty są moralnie i politycznie niedopuszczalne, a jednocześnie mocno szkodzą reputacji WHO.

Ostro zareagowały państwa bałtyckie. Estońska ministra spraw społecznych Carmen Yoller napisała na portalu X, że Kluge „ryzykuje legitymizację reżimu, który celowo atakuje wartości, których WHO ma bronić”. Łotewski minister spraw zagranicznych Baiba Braže powiedział, że Rosja zabija cywilów na Ukrainie, atakując szpitale, w tym dziecięce centrum onkologiczne, podczas gdy WHO przymyka na to oko.