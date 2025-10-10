Aktualizacja: 10.10.2025 06:30 Publikacja: 10.10.2025 06:21
Mieszkańcy Kijowa szukający schronienia w metrze w czasie ataku powietrznego Rosji
Foto: by Dominika Zarzycka / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Oprócz stolicy Ukrainy Rosjanie atakowali również m.in. Dniepr, Krzywy Róg i Zaporoże. W ataku na Kijów ucierpiało co najmniej dziewięć osób. W Zaporożu trzy osoby zostały ranne – jedną z nich był 7-letni chłopiec, który zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń.
Mer Kijowa, Witalij Kliczko poinformował, że w wyniku ataku prądu pozbawiony jest lewobrzeżny Kijów, gdzie pojawiają się też problemy z dostawami bieżącej wody. W rejonie desniańskim szczątki drona spadły na terenie placówki ochrony zdrowia. Z kolei w rejonie peczerskim w płomieniach stanął 16-piętrowy blok mieszkalny. Jego mieszkańcy zostali ewakuowani. Ogień miał pojawić się na 5 i 6 piętrze budynku.
Szczątki dronów miały spaść również w kilku innych częściach Kijowa.
W związku z przerwami w dostawach prądu zakłócone zostało funkcjonowanie kijowskiego metra.
Kanał SHOT w serwisie Telegram podaje, że eksplozje rozległy się w nocy w rejonie elektrowni w rejonie desniańskim – jednej z największych w ukraińskiej stolicy. To właśnie atak drona-kamikadze na tę elektrownię miał doprowadzić do przerw w dostawach prądu w Kijowie. Oprócz lewobrzeżnego Kijowa prądu mają być pozbawiony ma być również częściowo prawobrzeżny Kijów.
Kanał SHOT pisze też o przerwach w dostawach prądu i wody w Dnieprze i Krzywym Rogu.
Świtałana Hrynczuk, minister energii Ukrainy poinformowała na Facebooku, że Rosjanie intensywnie atakują w nocy infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Straty mają zostać oszacowane po zakończeniu ataku.
W ostatnim czasie Rosjanie, w swoich atakach powietrznych na Ukrainę, koncentrują się na obiektach infrastruktury energetycznej. W ubiegłym tygodniu, w czasie zmasowanego ataku powietrznego Rosji na Ukrainę atakowane były zakłady produkcji gazu.
