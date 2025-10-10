Oprócz stolicy Ukrainy Rosjanie atakowali również m.in. Dniepr, Krzywy Róg i Zaporoże. W ataku na Kijów ucierpiało co najmniej dziewięć osób. W Zaporożu trzy osoby zostały ranne – jedną z nich był 7-letni chłopiec, który zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń.

Reklama Reklama

Rosyjski atak na Kijów. Zaatakowana została elektrownia?

Mer Kijowa, Witalij Kliczko poinformował, że w wyniku ataku prądu pozbawiony jest lewobrzeżny Kijów, gdzie pojawiają się też problemy z dostawami bieżącej wody. W rejonie desniańskim szczątki drona spadły na terenie placówki ochrony zdrowia. Z kolei w rejonie peczerskim w płomieniach stanął 16-piętrowy blok mieszkalny. Jego mieszkańcy zostali ewakuowani. Ogień miał pojawić się na 5 i 6 piętrze budynku.

Szczątki dronów miały spaść również w kilku innych częściach Kijowa.

W związku z przerwami w dostawach prądu zakłócone zostało funkcjonowanie kijowskiego metra.