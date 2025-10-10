Rzeczpospolita
Wydarzenia
Część Kijowa bez prądu po nocnym ataku Rosji

W nocy z 9 na 10 października Rosja przeprowadziła zmasowany atak powietrzny na Ukrainę, z wykorzystaniem dronów i rakiet, w tym prawdopodobnie rakiet balistycznych. Celem ataku był m.in. Kijów.

Publikacja: 10.10.2025 06:21

Mieszkańcy Kijowa szukający schronienia w metrze w czasie ataku powietrznego Rosji

Foto: by Dominika Zarzycka / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Artur Bartkiewicz

Oprócz stolicy Ukrainy Rosjanie atakowali również m.in. Dniepr, Krzywy Róg i Zaporoże. W ataku na Kijów ucierpiało co najmniej dziewięć osób. W Zaporożu trzy osoby zostały ranne – jedną z nich był 7-letni chłopiec, który zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń. 

Czytaj więcej

Warszawa, 24.02.2024. Demonstracja przed Ambasadą Federacji Rosyjskiej w Warszawie w drugą rocznicę
Społeczeństwo
Polacy o pomocy dla Ukraińców. Utrzymuje się trend spadkowy

Rosyjski atak na Kijów. Zaatakowana została elektrownia?

Mer Kijowa, Witalij Kliczko poinformował, że w wyniku ataku prądu pozbawiony jest lewobrzeżny Kijów, gdzie pojawiają się też problemy z dostawami bieżącej wody. W rejonie desniańskim szczątki drona spadły na terenie placówki ochrony zdrowia. Z kolei w rejonie peczerskim w płomieniach stanął 16-piętrowy blok mieszkalny. Jego mieszkańcy zostali ewakuowani. Ogień miał pojawić się na 5 i 6 piętrze budynku. 

Szczątki dronów miały spaść również w kilku innych częściach Kijowa. 

W związku z przerwami w dostawach prądu zakłócone zostało funkcjonowanie kijowskiego metra. 

Kanał SHOT w serwisie Telegram podaje, że eksplozje rozległy się w nocy w rejonie elektrowni w rejonie desniańskim – jednej z największych w ukraińskiej stolicy. To właśnie atak drona-kamikadze na tę elektrownię miał doprowadzić do przerw w dostawach prądu w Kijowie. Oprócz lewobrzeżnego Kijowa prądu mają być pozbawiony ma być również częściowo prawobrzeżny Kijów. 

Kanał SHOT pisze też o przerwach w dostawach prądu i wody w Dnieprze i Krzywym Rogu. 

Rosjanie koncentrują ataki na infrastrukturze energetycznej Ukrainy

Świtałana Hrynczuk, minister energii Ukrainy poinformowała na Facebooku, że Rosjanie intensywnie atakują w nocy infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Straty mają zostać oszacowane po zakończeniu ataku. 

W ostatnim czasie Rosjanie, w swoich atakach powietrznych na Ukrainę, koncentrują się na obiektach infrastruktury energetycznej. W ubiegłym tygodniu, w czasie zmasowanego ataku powietrznego Rosji na Ukrainę atakowane były zakłady produkcji gazu. 

