Czyli?

Największym wyzwaniem były zatory w wypłacie zasiłków na odbudowę. Wiele osób próbowało wtedy stawiać proste diagnozy, ale widziałem, że problem był bardziej złożony. Mimo przekazywania pieniędzy rządowych, nie trafiały one do ludzi w zadowalającym tempie. Okazało się, że system wypłaty zasiłków – oparty na rozwiązaniu z 1997 r., czyli OPS-ach – przy tak dużej skali się zablokował.

Intensywnie wspólnie z samorządami i ośrodkami pomocy społecznej szukaliśmy rozwiązań. Szybko podjęliśmy decyzję o zmianie prawa i wprowadziliśmy system wypłat zaliczkowych, by środki mogły szybciej trafiać do osób poszkodowanych. I tak się stało, pieniądze skutecznie trafiły do poszkodowanych.

Jak ocenia pan obecny stan kampanii? Czy pańskim zdaniem Rafał Trzaskowski ma w tej chwili jakiś problem?

Dla wszystkich – a na pewno dla pana redaktora, który zna się na tym jak mało kto – było jasne, że wynik wyborów będzie bardzo wyrównany. Tak przewidywaliśmy. Zresztą od 2010 r. różnice między kandydatami wynoszą zazwyczaj ok. 2 proc. Druga tura to będzie starcie, w którym liczy się każdy głos. Zwycięży kandydat, który skuteczniej zmobilizuje swoich wyborców i wykaże większą determinację. Rafał Trzaskowski pracuje bardzo intensywnie. Jestem przekonany, że wygra wybory.

Jakie znaczenie w kontekście mobilizacji wyborców będzie miał nadchodzący marsz?

Zapraszamy na marsz wszystkich tych, dla których ważna jest przyszłość Polski. Będzie miał on bardzo duże znaczenie mobilizujące wyborców, bowiem wynik drugiej tury rozstrzygnie się przede wszystkim w sferze emocji. Takie marsze wywołują pozytywną energię. Pokażemy, że ludzi dobrej woli jest więcej. Ten marsz będzie miał taką moc. Ostatecznie jednak liczy się tylko jedno – ilu obywateli pójdzie do urn. Niezależnie od tego, co mówią analitycy, politycy czy media, istnieje tylko jedno prawdziwe narzędzie, które może przesądzić o wyniku tych wyborów. To kartka wyborcza. Każdy głos ma znaczenie – dosłownie każdy. Nawet jeden głos może zdecydować o wyniku wyborczym. Dlatego chciałbym zaapelować do wszystkich: idźcie na wybory!

Donald Tusk powinien włączyć się mocniej w kampanię?

Donald Tusk jest mocno zaangażowany. Trzeba jednak pamiętać, że to Rafał Trzaskowski jako kandydat prowadzi kampanię, dlatego naturalnie to on jest na pierwszym planie i bezpośrednio rozmawia z wyborcami. Równocześnie to właśnie Donald Tusk jako przewodniczący PO nadaje ton kluczowym rozstrzygnięciom i wyznacza kierunki dla Polski. Mam na myśli m.in. jego ostatnie wystąpienie w Sejmie, w którym wyraźnie zarysował linię sporu. Jeśli chcemy, by rządy bezprawia, złodziejstwa i nadużyć nigdy się nie powtórzyły, konieczne jest dokończenie procesu rozliczenia winnych. Dziś ostatnim elementem blokującym ten proces jest prezydent Andrzej Duda. Nie możemy dopuścić do tego, aby kolejny prezydent znów stał się przeszkodą na drodze do wymierzenia sprawiedliwości tym, którzy dopuścili się nadużyć