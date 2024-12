Chce pan powiedzieć, że gdyby nie błędne decyzje polityków PiS, to do powodzi by nie doszło?

Sytuacja w Stroniu Śląskim, w Lądku-Zdroju, w gminie Kłodzko wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyby tama wytrzymała napór wody. Za te uszkodzenia obciążam politycznie PiS, który będąc u władzy nie robił nic, by tamę porządnie konserwować. Nie było też, jak widać, odpowiedniego nadzoru podczas prowadzenia prac.

Dziś, po ponad dwóch miesiącach od powodzi, premier w rządzie PiS Mateusz Morawiecki odnalazł na mapie Ziemię Kłodzką, przyjeżdża tu i feruje proste wyroki. Gdzie był premier Morawiecki, kiedy trzeba było przygotować infrastrukturę przeciwpowodziową? PiS obsadziło Wody Polskie swoimi ludźmi. Prokuratura powinna rozliczyć każdą osobę, która dopuściła do zaniedbań w systemie przeciwpowodziowym. I rozliczy. Wody Polskie pod rządami PiS okazały się molochem niedostosowanym do rzeczywistości. Czeka nas poważna dyskusja nad przyszłością tej struktury.

Prezydent Andrzej Duda był na terenach zalanych. Jak wygląda współpraca z głową państwa?

Prezydent, jeżeli chodzi o ustawy powodziowe, zawsze podpisywał je bardzo szybko. Bieżącego kontaktu z prezydentem nie mam, ale to rząd odpowiada za te procesy.