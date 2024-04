Maksymalizacja wyniku

Wynik wyborów samorządowych, zwłaszcza jej II tury był dla Koalicji Obywatelskie bardzo korzystny. Gorzej było z zarządzaniem oczekiwaniami. Te były nadmiernie podkręcone, przez co wyniki PiS wyglądały na sukces partii Kaczyńskiego. Kształt list do wyborów do PE i pierwsze zapowiedzi dotyczące kampanii pokazują, że Tusk stawia na najmocniejsze możliwe w tym polityczno-partyjnym rozdaniu karty. Oburzenie niektórych komentatorów? Nie liczy się, jeśli KO wygra dzięki wynikom Budki, Sienkiewicza czy Kierwińskiego wybory do PE. A zmiany w rządzie? PO chce pokazać, że ma do dyspozycji szeroką ławkę.

