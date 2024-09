Poniedziałek, kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego dotyczące powodzi. Tym razem w Warszawie. Tak jak pisaliśmy już w „Rzeczpospolitej”, chociaż posiedzenia sztabu kryzysowego mają dalej się odbywać i nadal będą na transmitowane, to rząd szykuje się już do kolejnego etapu walki z kryzysem. Czyli właśnie do etapu odbudowy. W południowo-zachodniej Polsce trwa już szacowanie strat po powodzi. Pełnomocnikiem rządu ds. odbudowy został Marcin Kierwiński. Powrót do rządu – wcześniej szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji, później na krótko europosła – jest szeroko komentowany w mediach oraz w samej PO. I to na bardzo wielu płaszczyznach, z których nie wszystkie dotyczą powodzi jako takiej.

Kadry premiera Tuska

Kierwiński pozostaje sekretarzem generalnym Platformy i szefem jej warszawskich struktur. Kiedy odszedł z rządu i trafił do PE, wielokrotnie mówiło się, że Donald Tusk zdecyduje się na zmianę na funkcji sekretarza generalnego. Ale ostatecznie tak się nie stało. Sekretarz to funkcja wykonawcza w partii. – Premier niezwykle ceni Kierwińskiego za jego zdolności organizacyjne – podsumowuje zmiany jeden z naszych rozmówców z PO, znający sytuację. Powrót Kierwińskiego do rządu i do centrum polskiej polityki na samym początku, w ubiegły piątek był jednak komentowany jako swoista degradacja, Kierwiński zrezygnował bowiem z funkcji europosła, siłą rzeczy nie jest też już posłem na Sejm. Ale funkcje zachował. – Kierwiński sam cały czas już wcześniej szukał powrotu do bezpośredniej polityki w kraju. Premier uważa, że przyda się na swoim stanowisku, bo kwestie odbudowy po powodzi będą liczyły się w kontekście kampanii prezydenckiej i sukcesu w niej. A to dla PO obecnie kluczowe – mówi nam rozmówca bliski władzom PO, znający „stan gry” i myślenie na Parkowej, gdzie mieści się rezydencja premiera w Warszawie. Miejsce Kierwińskiego w PE zajmie Hanna Gronkiewicz-Waltz, była prezydent stolicy.

Perspektywa prezydencka

Obecnie w koalicji i w rządzie priorytetem są dalsze działania związane z walką z powodzią na południowo-zachodniej Polsce. Tak jak informowaliśmy wcześniej, poniedziałkowe posiedzenie sztabu kryzysowego – jak zwykle transmitowane – odbyło się w Warszawie. Powrót Kierwińskiego do rządu i do bieżącej polskiej polityki wzmacnia też dyskusję o tym, że to właśnie on może być kandydatem Koalicji Obywatelskiej w hipotetycznych wyborach na prezydenta Warszawy, jeśli w przyszłym roku prezydentem Polski zostanie Rafał Trzaskowski. Kierwiński kandydował do PE i z okręgu obejmującego Warszawę i „obwarzanek” dostał blisko 150 tysięcy głosów. W samej Warszawie lepszy był jednak pod względem wyniku europoseł Michał Szczerba. – Dziś rozmowy o tym nie ma – ucinają rozmówcy z Platformy Obywatelskiej.