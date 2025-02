Możliwości jest kilka. Teoretycznie można skierować do władz Rosji wniosek o ekstradycję Pawła Rubcowa, jednak w praktyce powodzenie takiego wniosku jest równe zeru – Rosja nie po to się o niego upomniała, żeby teraz go wydać.

Stanisław Żaryn, były zastępca koordynatora służb specjalnych w rządzie Mateusza Morawieckiego, a obecnie doradca prezydenta Andrzeja Dudy, mówi „Rzeczpospolitej”, że osoby pracujące dla GRU są przejmowane i chronione, na to przynajmniej wskazuje nasze dotychczasowe doświadczenie z rosyjskimi szpiegami. – Ewentualny wniosek o aresztowanie Rubcowa pozwoli wydać za nim list gończy, a nawet czerwoną notę Interpolu – przyznaje Żaryn.

Co oznaczałby taki międzynarodowy list gończy? Jeżeli pojawiłby się w którymkolwiek kraju członkowskim Interpolu, to mógłby zostać zatrzymany. W praktyce umożliwiłoby to ściganie go na całym świecie. Europejski nakaz aresztowania (ENA) w tym przypadku raczej nie wchodzi w grę

– Nie sądzę, by Paweł Rubcow przyjechał na teren Europy, nie jest tu mile widziany ani oczekiwany, i nie ryzykowałby. Choć oczywiście może, pod zmienioną tożsamością, chcieć tu być. Ale to jest poziom szpiega, którego moim zdaniem Rubcow nie posiada – ocenia Piotr Niemczyk, były szef zarządu wywiadu UOP, ekspert od służb specjalnych. Zakłada, że Rubcow cały czas jest w Rosji. – Jest przecież z nią związany. Bo to, że został wymieniony, nie znaczy, że został uniewinniony od zarzutu szpiegostwa. A w jego interesie jest wyłącznie uniewinnienie.

Czy Paweł Rubcow może opuszczać Rosję?

– Nie wiemy, czy po tym jak go wypuszczono w ramach wymiany szpiegów, ABW wpisała go do bazy Schengen jako osobę niepożądaną na terytorium RP i państw Europy. Dziś jest tylko oskarżonym o szpiegostwo, obywatelem również Hiszpanii, a więc w sensie formalnym jest bezpieczny – wskazuje Żaryn. I podkreśla, że wypuszczenie Pawła Rubcowa nie było dobre dla wymiaru sprawiedliwości, bo teraz sąd musi go poszukiwać.