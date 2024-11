Agent GRU Rubcow milczy. Ale jego proces o szpiegostwo jest możliwy

Czytaj więcej Prawo karne Ruch polskiej prokuratury ws. szpiega witanego przez Władimira Putina W środę Prokuratura Krajowa poinformowała o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia przeciwko rosyjskiemu szpiegowi, Pawłowi Rubcowi (nosił drugie nazwisko – Pablo Gonzalez), który niedawno został uwolniony w ramach wymiany więźniów między Rosją a Zachodem.

Co na to prokurator? – Podejrzanemu zarzucono popełnienie czynu z art. 130 par. 2 kk, który jest zbrodnią, a zatem stoimy na stanowisku, że jego obecność jest obowiązkowa, tak jak stanowią przepisy – odpowiada prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z biura prasowego Prokuratury Krajowej. Jednak zaznacza, że „gospodarzem sprawy jest sąd, więc to do niego należy ostateczne stanowisko co do sposobu procedowania”. – Dopuszczamy także możliwość udziału zdalnego – dodaje prok. Calów-Jaszewska.

Śledztwo wykazało, że szpiegował przez lata

Zdaniem prokuratury, Rubcow/Gonzalez „od kwietnia 2016 r. do lutego 2022 r. w Przemyślu, Warszawie i innych miejscach, brał udział w obcym wywiadzie (rosyjskim wywiadzie wojskowym) i udzielał mu wiadomości, których przekazanie mogło wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, w tym jako państwu członkowskiemu NATO”. M.in. „zdobywał i przekazywał informacje, szerzył dezinformacje oraz prowadził rozpoznanie operacyjne” – wynika z komunikatu Prokuratury Krajowej.

Grozi mu od trzech do 15 lat więzienia, ponieważ Rubcowa nie objęła nowelizacja prawa karnego, która od 1 października 2023 r. zaostrzyła kary za szpiegostwo – aż do dożywocia.

Jak ujawniła niedawno „Gazeta Polska”, dowody przeciwko Rubcowowi udało się uzyskać dzięki systemowi deszyfrującemu Pegasus. Informację, że Gonzalez może być rosyjskim agentem, zebrał wywiad państw NATO i przekazał ją Polsce.