Na konferencji padło też stwierdzenie, że nie stosowano procedur antykorupcyjnych i podpisywano umowy z kontrahentami, mimo negatywnych rekomendacji z CBA.

- W kontroli NIK stwierdzono niegospodarne wydatkowanie środków publicznych na łączną kwotę 70,5 mln zł, z naruszeniem artykułu 44 ustawy o finansach publicznych – powiedział Ostrowski.

- Szczegółowym badaniem objęto nabycie i udostępnienie przez agencję asortymentu obejmującego między innymi zakup racji żywnościowych na kwotę 50 mln zł, zakup rękawiczek jednorazowych na kwotę 17,6 mln zł, zakup towarów służących fizycznemu zabezpieczeniu zabytków znajdujących się na terytorium Ukrainy, a także zabezpieczeniu miejsc i instytucji związanych z działalnością kultury na kwotę 6 mln zł, przechowywanie płynu do dezynfekcji na kwotę 1,7 mln zł oraz wytworzenie płynu do dezynfekcji na kwotę 1,2 mln zł - relacjonował.

Anna Wisz na konferencji NIK w Warszawie Foto: PAP/Tomasz Gzell

Nieprawidłowości przy zakupie żywności dla Ukrainy. Chodzi o 50 milionów złotych

Omawiając szczegóły kontroler przekazał, iż kontrola NIK wykazała, że zakup racji żywnościowych w 2023 roku za 50 milionów zł na pomoc humanitarną dla Ukrainy był niegospodarny. Ze słów Ostrowskiego wynika, że zapytanie ofertowe wysłano do trzech firm: producenta artykułów do sprzątania, producenta środków higieny osobistej oraz polskiego producenta racji żywnościowych. - Odrzucono ofertę od doświadczonego w realizacji zamówień dla wojska polskiego producenta racji żywnościowych, a wybrano ofertę spółki z doświadczeniem m.in. w handlu artykułami do sprzątania. Kontrahent, który został wybrany, kupił żywność z Hiszpanii, a RARS zapłacił blisko 200 proc. więcej od kosztów poniesionych przez tego kontrahenta, co oznaczało, że kwota wydatkowana przez RARS przewyższała rażąco ceny rynkowe racji żywnościowych – powiedział dyrektor.

Podkreślił, że decyzję na zakup racji żywnościowych w celu udzielenia pomocy humanitarnej Ukrainie premier wydał 9 sierpnia 2023 r., zaś procedurę zakupową rozpoczęto „przeszło miesiąc przed wydaniem tej decyzji”. Z cytowanych na konferencji zeznań wynika, że umowa została podpisana bez kompletu dokumentacji.